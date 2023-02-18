Чим "освіжити" гардероб, щоб бути в тренді вже цієї весни: 4 обов'язкові речі (фото)
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В моді шкіряний тренч, джинсова сорочка і не тільки
Якщо аналізувати все побачене на завершених Тижнях моди, то можна з впевненістю сказати, що весняний сезон 2023 року стане логічним продовженням теперішнього. Ми, як і зараз, будемо носити брючні костюми, спідниці максі і не тільки. Деякі модні тренди майбутнього сезону, напевно, завжди будуть поза часом.
Персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі розповіла, якими речами можна освіжити весняний гардероб. Додати нотку трендовості можна завдяки чотирьом предметам гардероба.
1. Брючний костюм
Головний параметр — костюм повинен бути злегка розслаблений, все інше (крій, фасон, довжину) ви підбираєте за своєю фігурою.
2. Джинсова сорочка
Майже у всіх в гардеробі знайдуться улюблені джинси, з якими можна створити трендові тотал денім луки. Розслаблена сорочка, можна навіть з чоловічого відділу, ідеально доповнить цю пару.
3. Спідниця максі
Це одиниця одягу з максимальною комбінаторикою. Одягати можна зі светром, худі, блузою, кардиганом, будь-яким топом і будь-яким верхнім одягом.
4. Шкіряний тренч
Актуальна та трендова річ на роки. Головне — це правильно обрати довжину на свій зріст.
Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. В матеріалі — стильні ідеї для образів як для чоловіків, так і для жінок.