Чим "освіжити" гардероб, щоб бути в тренді вже цієї весни: 4 обов'язкові речі (фото)

В моді шкіряний тренч, джинсова сорочка і не тільки

Якщо аналізувати все побачене на завершених Тижнях моди, то можна з впевненістю сказати, що весняний сезон 2023 року стане логічним продовженням теперішнього. Ми, як і зараз, будемо носити брючні костюми, спідниці максі і не тільки. Деякі модні тренди майбутнього сезону, напевно, завжди будуть поза часом.

Персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі розповіла, якими речами можна освіжити весняний гардероб. Додати нотку трендовості можна завдяки чотирьом предметам гардероба.

1. Брючний костюм

Головний параметр — костюм повинен бути злегка розслаблений, все інше (крій, фасон, довжину) ви підбираєте за своєю фігурою.

2. Джинсова сорочка

Майже у всіх в гардеробі знайдуться улюблені джинси, з якими можна створити трендові тотал денім луки. Розслаблена сорочка, можна навіть з чоловічого відділу, ідеально доповнить цю пару.

3. Спідниця максі

Це одиниця одягу з максимальною комбінаторикою. Одягати можна зі светром, худі, блузою, кардиганом, будь-яким топом і будь-яким верхнім одягом.

4. Шкіряний тренч

Актуальна та трендова річ на роки. Головне — це правильно обрати довжину на свій зріст.

Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. В матеріалі — стильні ідеї для образів як для чоловіків, так і для жінок.