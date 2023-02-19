Великі гумові чоботи і багато сердець: тренди, які не кожен наважиться приміряти (фото, відео)

Великий червоний черевик породив незліченну кількість мемів у мережі

Модні тренди 2023 року радують багатьох модників та модниць. Але також і щиро дивують, адже не кожен наважиться впровадити їх у свій повсякденний образ.

Сміливі тренди — не завжди означає "неносибельні". Персональний стиліст Анна Івашова розповіла, які три предмети гардероба викликають лише питання і є джерел багатьох мемів у всесвітній павутинні.

Серце

14 лютого минуло, а ось тренд на серця залишився з нами. На фото нижче — серцеподібна сумочка бренда Alaia.

Big Red Boots

Вже другий тренд у червоному кольорі. Незвичайні гумові чоботи мультяшного персонажа Астро Боя вже встигли підкорити TikTok та Інстаграм.

Окуляри з кольоровим склом

У дусі 90-х, на жаль, таке скло погано захищає від сонця. Довго в них знаходитись не варто.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2023 році у сфері моди спостерігається тенденція до комфорту. І стиль Casual comfort точно вривається в топ.