Великі гумові чоботи і багато сердець: тренди, які не кожен наважиться приміряти (фото, відео)
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Великий червоний черевик породив незліченну кількість мемів у мережі
Модні тренди 2023 року радують багатьох модників та модниць. Але також і щиро дивують, адже не кожен наважиться впровадити їх у свій повсякденний образ.
Сміливі тренди — не завжди означає "неносибельні". Персональний стиліст Анна Івашова розповіла, які три предмети гардероба викликають лише питання і є джерел багатьох мемів у всесвітній павутинні.
Серце
14 лютого минуло, а ось тренд на серця залишився з нами. На фото нижче — серцеподібна сумочка бренда Alaia.
Big Red Boots
Вже другий тренд у червоному кольорі. Незвичайні гумові чоботи мультяшного персонажа Астро Боя вже встигли підкорити TikTok та Інстаграм.
@staygroundead Walking down stairs in the #mschf big red boots 👀 #streetwear #astroboy #bigredboots #foryou #fyp ♬ original sound - staygroundead
@brokemagazine Replying to @burner so y’all can witness the removal of mschf’s big red boots in real time 💀👹 #mschf #mschfboots #mschfboot #astroboyboots #edgyfashion #fashiontiktok #fashiontok • • • edited by #brokemagazine ♬ original sound - lauren 🤠
Окуляри з кольоровим склом
У дусі 90-х, на жаль, таке скло погано захищає від сонця. Довго в них знаходитись не варто.
Раніше "Телеграф" писав, що у 2023 році у сфері моди спостерігається тенденція до комфорту. І стиль Casual comfort точно вривається в топ.