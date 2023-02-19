Джинси кльош – супертренд: як і з чим їх носити, щоб виглядати стильно навесні-2023 (фото)

З розкльошеними джинсами можна створити чудові образи на будь-яку погоду

У весняному гардеробі джинси є обов’язковим елементом. Одна з трендових моделей цього сезону – кльош. Такий фасон підійде багатьом типам фігури, роблячи її крихкішою, і допоможе створити стильний образ із "смачним" силуетом.

Кльош повернулися в моду ще минулого сезону і не втрачають своєї популярності. Навесні такі джинси легко комбінувати як з верхнім одягом, починаючи від пальта та закінчуючи піджаком, так і тонкими джемперами й сорочками. Як і з чим носити джинси, докладно розповідає українська стилістка Інна (stylist.inna) у Instagram.

За словами стилістки, кльош — гарні силуетні штани, які роблять образ цікавішим. Врахуйте важливу стилістичну пораду: моделі, що обтягують, у яких кльош починається від коліна, трохи будуть приземляти, тому такі фасони краще носити з підборами, платформою або гострим носком, а верх — об’ємний, щоб створити контраст.

Навесні 2023 року джинси кльош гармоніюватимуть з пальтом, тренчем, косухою, дублянкою або піджаком. У теплішу погоду можна носити їх у поєднанні зі светрами, кардиганами, кофтами і сорочками. Якщо зріст дозволяє, то сміливо надягайте взуття на низькому ходу. Більше ж витягнутий силует дадуть підбори.

Чудові образи на теплу весняну погоду

Піджак та джинси — гарний дует

Можна створити багатошаровий образ

Розкльошені джинси знову в моді

Підійдуть до будь-якого верхнього одягу

Світлі чи темні – вибирати вам

Кльош гарні як із підборами, так і без

Укорочені дублянки та куртки теж шикарно виглядають з цим фасоном

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які ще фасони джинсів є актуальними навесні 2023 року. Є багато стильних варіантів, що прикрасять будь-які жіночі форми.