Жодного фатина, гіпюру та футлярів: сукні, яким не місце у вашому гардеробі (фото)

Дотримуйтесь цих рекомендацій, і ви завжди будете в тренді

Кожен сезон модниці стикаються з новими і новими модними трендами, які не завжди вдається встигнути запам’ятати. Однак поруч із трендами йдуть і антитренди, про які не менш важливо знати. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про сучасні і "не дуже" моделі суконь.

Стиліст Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала невелику наочну пост-шпаргалку, в якій розповіла, на що потрібно звертати увагу при виборі сукні. А також показала ті фасони, про які вже давно настав час забути і викинути їх зі свого гардеробу.

Як правильно вибирати стильну сукню

Довжина

Актуальні довжини: міні (на 5 і більше см вище коліна), міді (на 5 і більше см нижче коліна до висоти на 5-10 см вище кісточки) і максі (на 5 см вище кісточки і нижче). Довжину на рівні коліна або трохи нижче краще уникати.

Крій

Прямий і напівприлеглий — головне, щоб між вами та сукнею було повітря. Є винятки – трикотажні сукні, але вони мають бути із щільного непрозорого трикотажу та довжини міді. Це сукні-сорочки, сукні-халати, А-силуету, асиметричні, з драпіруванням. Уникайте обтискаючих суконь-футлярів, з гумками на талії, відрізні по лінії талії зі спідницею сонце

Тканини :

Непрозора (виняток — льон, шифон при актуальному крої сукні), щільна, матова. Уникайте прозорих тканин – фатин, гіпюр, блискучого поліестеру.

Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. У матеріалі — стильні ідеї для образів як чоловіків, так жінок.