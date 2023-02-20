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Жодного фатина, гіпюру та футлярів: сукні, яким не місце у вашому гардеробі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Антитренди суконь 2023 Новина оновлена 20 лютого 2023, 07:58
Антитренди суконь 2023. Фото pexels.com

Дотримуйтесь цих рекомендацій, і ви завжди будете в тренді

Кожен сезон модниці стикаються з новими і новими модними трендами, які не завжди вдається встигнути запам’ятати. Однак поруч із трендами йдуть і антитренди, про які не менш важливо знати. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про сучасні і "не дуже" моделі суконь.

Стиліст Катерина Дорошенко у своєму модному блозі в Інстаграм опублікувала невелику наочну пост-шпаргалку, в якій розповіла, на що потрібно звертати увагу при виборі сукні. А також показала ті фасони, про які вже давно настав час забути і викинути їх зі свого гардеробу.

Як правильно вибирати стильну сукню

  • Довжина

Актуальні довжини: міні (на 5 і більше см вище коліна), міді (на 5 і більше см нижче коліна до висоти на 5-10 см вище кісточки) і максі (на 5 см вище кісточки і нижче). Довжину на рівні коліна або трохи нижче краще уникати.

  • Крій

Прямий і напівприлеглий — головне, щоб між вами та сукнею було повітря. Є винятки – трикотажні сукні, але вони мають бути із щільного непрозорого трикотажу та довжини міді. Це сукні-сорочки, сукні-халати, А-силуету, асиметричні, з драпіруванням. Уникайте обтискаючих суконь-футлярів, з гумками на талії, відрізні по лінії талії зі спідницею сонце

  • Тканини :

Непрозора (виняток — льон, шифон при актуальному крої сукні), щільна, матова. Уникайте прозорих тканин – фатин, гіпюр, блискучого поліестеру.

Антитренди суконь 2023
Антитренди суконь 2023
Антитренди суконь 2023
Антитренди суконь 2023
Антитренди суконь 2023
Антитренди суконь 2023
Антитренди суконь 2023
Антитренди суконь 2023

Раніше стиліст Матвій Калугін розповів про найяскравіший тренд цього сезону — колорблок. У матеріалі — стильні ідеї для образів як чоловіків, так жінок.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Плаття #Антітренд