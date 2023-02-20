Яскраві принти, вирізи, перли і ще 10 захопливих трендів, які набирають популярності цієї весни (фото)

У моду повертаються 60-ті, а денім не втрачає актуальності з минулих сезонів

На порозі весна, тому можна зайнятися розбором гардеробу. Якщо хочеться його освіжити, то додайте лише пару-трійку останніх трендів сезону. До того ж, вибір тенденцій дуже різноманітний і припаде до смаку найкапризнішій модниці.

У моді знову естетика 60-х, залишаються з нами всілякі вирізи та денім, а ось аксесуари з трояндами й масивні заклепки – свіжі стильні ідеї. Докладніше про 13 захопливих трендів весни 2023 року розповідає матеріал bustle.

Аксесуари у вигляді троянд

У моді химерні квіткові прикраси на шиї, грудях, талії, плечах і навіть кісточках. Милий весняний тренд, який доповнить образ в стилі ретро.

Модні аксесуари. Фото: bustle.com

Будуарні вироби

Здається, тренд на носіння елементів спідньої білизни у житті повертається. Мереживні сукні-комбінації можна сміливо вписувати у повсякденні образи.

Нижня білизна вже не така нижня. Фото: bustle.com

Різні вирізи

Фасони з вирізами — від топів до суконь, спідниць і так далі — не збираються зникати. На показах багатьох брендів можна побачити великі круглі вирізи, що оголюють торс.

Вирізи стають все популярнішими. Фото: bustle.com

Ексцентричні принти

Мінімалізм завжди буде мати місце, але в цей час здається, що чим голосніший принт, тим краще. Дизайнери щосили демонстрували унікальні та нестандартні жіночі принти на подіумі навесні-2023.

Не бійтеся бути яскравою. Фото: bustle.com

Джинсові сукні

Джинсові сукні, що стали популярними десятиліття тому, у 1970-х роках, знову актуальні. Від міні до міді, від суконь-сорочок до корсетних та прикрашених – вибір за вами.

Денім – супертренд весни. Фото: bustle.com

Укорочені блейзери

У той час як блейзерів оверсайз, як і раніше, удосталь, останнім часом все більше і більше з’являються укорочені моделі. Відмінна альтернатива тим, кому набридли об’ємні піджаки.

Хороша заміна оверсайзу. Фото: bustle.com

Стиль 1960-х

На подіумах цього сезону не бракувало модних образів — від суконь вільного крою до міні-спідниць та чобіт, що нагадують про шістдесяті. Тому надихайтеся цієї весни естетикою 60-х.

Естетика 60-х. Фото: bustle.com

Яскравий верхній одяг

У гладкому блискучому пальті є щось, що миттєво піднімає настрій, особливо для вечірнього виходу. Якщо ви дійсно хочете заявити про себе цієї весни, вибирайте яскравий колір, однак і класичний чорний — безпрограшний вибір.

Стильні пальто та тренчі на весну. Фото: bustle.com

Перли

Перламутрові аксесуари були всюдисущими на показах весни 2023 року. Дизайнери демонстрували кільця та намиста, а також прикрашені перлами сумки, взуття й одяг. Хоча перли, як правило, асоціюються з більш вишуканим стилем, вони можуть вписатися і в гламурні або романтичні образи.

Перли завжди актуальні. Фото: bustle.com

Великі шипи

Шипи прикрашають аксесуари цієї весни. Наприклад, дизайнери представили шикарні сумки з величезними заклепками та взуття, вкрите масивною фурнітурою.

Яскраві акценти у образах. Фото: bustle.com

Прозорі тканини

"Голий" одяг зараз на піку популярності. З цією зухвалою тенденцією справді складно помилитися. Впевненість – це все, що вам потрібно.

Пікантний тренд. Фото: bustle.com

Шорти-бермуди

Довгі шорти-бермуди знову у тренді. Це сталося після їх появи на різних подіумах (Chanel, Givenchy, Jason Wu та Jil Sander).

Бермуди знову у моді. Фото: bustle.com

В’язані речі гачком

В’язаний гачком одяг все ще популярний. Актуальні в’язані аксесуари в стилі 60-х та 70-х: від сумок до капелюхів, шарфів і ременів. Такі атрибути додадуть образу милу ретро-атмосферу.

Кроше залишається в тренді. Фото: bustle.com

Раніше "Телеграф" розповідав, які кросівки зараз модні. А ще ми писали про те, як вибрати трендову сукню у весняному сезоні.