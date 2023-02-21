Що носити у 2023 році: добірка найяскравіших та найактуальніших трендів (фото)

Стилі, які зроблять ваш гардероб цікавим та трендовим

Крім актуальних та популярних трендів одягу, у модній сфері є таке поняття, як напрямок у моді. По факту, це те саме, що й тренд, але лише глобальніше. І, судячи з модних показів іменитих брендів, ці напрямки виявилися настільки полярними, що кожна модниця зможе знайти свій стиль.

Як зазначає стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграм, є як мінімум 4 напрямки, які будуть актуальними протягом 2023 року. Не бійтеся експериментувати і обов’язково пробуйте щось нове.

Модні напрямки та тренди 2023 року

Готика

Напрямки, які на Тижні Моди показали David Koma, Versace, Dolce & Gabbana, та багато інших дизайнерів, але більшість помітила його тільки з виходом серіалу "Венздей". Готичний стиль — це про чорний колір, портупеї, корсети, шкіру, максі довжину.

Футуризм

Не варто побоюватися цього напряму. Сучасні інтерпретації цього напряму доводять, що експериментувати є де, і це дуже круто і стильно зараз виглядає. Той же капор, який ми носимо разом з окулярами та маскою – це вже стильний футуризм

Гострі миси у взутті

У модному циклі змінюються лише актуальність мису, і якщо торік ми мали квадратний, то тепер буде гострий. Одним з перших про це заявили Versace, показавши свої популярні медузки з гострим мисом. Також актуальність гострого мису проявляється у поєднанні його з чимось протилежним, чи, інакше кажучи, об’ємним.

Естетика rom-com "нульових"

Цей напрямок – це ультрасексуальна естетика та любов до блиску та блискіток, які демонстрували такі знаменитості, як Брітні Спірс чи Spice Girls наприкінці 1990-х. А щоб не виглядати так, ніби ви справді з 2000-х, не забувайте додавати актуальності вашій цибулі – низька талія, але не скінні, кітен-хіл, а не каблук 9 см і вище, і т.д.

Раніше "Телеграф" писав, як стильно поєднувати різні матеріали в одному образі. Вибір вдалого поєднання матеріалів в образі – один із основних стильових прийомів.