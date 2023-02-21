Речі у стилі 60-х і не тільки: Андре Тан розповів, чим обов'язково треба поповнити свій весняний гардероб (фото)

Тижні моди, що пройшли, сповістили про урочисте повернення 60-х і байкерської теми

Весна зовсім скоро, тож саме час дізнатися, чим варто поповнити свій гардероб.

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які п'ять модних трендів будуть актуальними в майбутньому сезоні. До нас повертаються 60-ті, а також байкерська тема у вигляді мотоциклетної куртки.

1. Речі у стилі 60-х

Цієї весни настрій роблять 1960-ті: зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі. Якщо хочете виглядати ефектно, краще придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі або Одрі.

2. Штани з накладними кишенями

Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями. На весну — те, що треба.

3. Байкерська тема

Мотоциклетна куртка — один із головних елементів байкерського стилю. Саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни. Тож якщо у вас ще немає такої, дизайнер радить придивитися.

4. Квіти на одязі

Цього сезону у світі моди особливо прийшлись до вподоби принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору.

5. Плісовані речі

Спідниці та сукні з плісуванням повернулися в моду ще минулого сезону, але і цієї весни плісе залишиться актуальним. Спідниці, сукні, костюми — вибір речей у плісі дуже великий, так що сміливо обирайте, що вам до душі.

Раніше стиліст Ната Москаленко розповіла, як стильно вдягатись навесні 2023 року. За словами експерта, в образах одиниці можна міняти за бажанням, головне — зберегти структуру.