Два правила, які допоможуть вибрати модний піджак на весну: добірка стильних образів (фото)

Весною без якісного жакета не обійтися

У базовий весняний гардероб варто включити не лише пальто чи тренч, а й піджак, який у теплу погоду прослужить чудовим верхнім шаром образу. З піджаком можна створити як суворий, так і більш розслаблений лук у кежуал або навіть романтичному стилі.

Про те, які піджаки в моді та як вибрати трендовий фасон на весну 2023 року, розповідає блог про стиль street_style_fashion_lover в Інстаграм. Модна експертка рекомендує звернути увагу як мінімум на два правила при виборі жакету, щоб він залишався актуальним довгі роки.

Піджак — універсальний атрибут гардеробу, адже з цією річчю можна створювати образи в абсолютно різних стилях. Класичний блейзер можна знайти у головному списку кожного стиліста чи фешн-блогера, але розуміння "класики" у значенні моди часто різниться. Навіть модні мінімалісти люблять піджаки за їхню універсальність, зазначає стилістка. Однак знайти класичний блейзер, який буде вашим вірним другом на довгі роки, за її словами, неможливо. Тому що тенденції змінюються, як і базовий фасон жакета.

Модна експертка рекомендує дотримуватися таких правил при виборі піджака: вибирайте прямий або оверсайз крій із довжиною нижче стегон. Такі блейзери, за її словами, виглядають стильно та дуже зручно.

Піджак з джинсами виглядає чудово

Відмінні ідеї для весняних образів

Гармонує хоч зі спідницею, хоч із штанами

Клітинка – вічна класика

Зручні та стильні образи з піджаком

Раніше "Телеграф" розповідав, які трендові речі варто додати у весняний гардероб 2023 року. А ще ми писали, які аксесуари зараз на піку тенденцій та прикрасять будь-який образ.