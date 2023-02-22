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Яке взуття буде в моді цієї весни: тренди, які мають бути в гардеробі (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Названо тренди взуття на весну 2023 року Новина оновлена 22 лютого 2023, 12:37
Названо тренди взуття на весну 2023 року. Фото freepik.com

В новому сезоні кожна зможе знайти те, що їй до вподоби

Якісне та актуальне взуття — один з основних елементів успішного образу. Чи помічали ви колись, що хороша пара черевиків може вивести образ на новий рівень?

В блозі про моду "Школа стилю" експерти назвали і показали на фото "гарячі" тренди взуття весняного сезону 2023 року. Ось які позиції будуть актуальні цієї весни:

  • Ковбойські чоботи
  • Взуття-панчохи
  • Чоботи з анімалістичним принтом
  • Ботильйони
  • Черевики зі шнурівкою
  • Платформа
модне взуття
модне взуття
модне взуття
модне взуття

Раніше "Телеграф" писав, яке зимове взуття в тренді у 2023 році. Найкращі дизайнери модних брендів пропонують вибирати грубі черевики на платформі та ретро-моделі.

Також ми розповідали, які тренди аксесуарів будуть правити цього року. Дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, камінців, металізованої шкіри і не тільки.

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#Взуття #Тренди