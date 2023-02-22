Модні сумки 2023 року: топ-5 моделей, на які варто звернути увагу (фото)

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Дизайнери пропонують у новому році та в новому сезоні 2023 бути яскравими, і стосується це не тільки верхнього одягу, штанів, суконь, чобіт, а також аксесуарів, а точніше сумок. Наприклад, насичені та зухвалі відтінки, які ми звикли раніше спостерігати лише влітку, тепер можна побачити й у холодний період. Які ж моделі сумок наймодніші у 2023 році ?

Стиліст stylist.zina у своєму блозі в Інстаграм розповіла, які сумки презентували у 2023 році дизайнери на показах, та на які моделі варто звернути увагу при виборі своєї нової "помічниці". Топ-5 тенденцій – далі.

Модні тенденції сумок у 2023 році:

Сумка-відро — з тисненням, перфорацією, затяжками, на довгій та короткій ручці, з декором бахромою та ланцюгом. Відро матиме гарний вигляд в образах і зі строгим діловим дрес-кодом і в неформальних луках стріт-стайл.

Сумка-хобо – об’ємна модель у формі півмісяця. Ручки можуть бути різного розміру та дизайну. Сумки-хобо утримують провідні позиції вже кілька сезонів. Модель чудово поєднується практично з будь-яким повсякденним вбранням.

Сумки з хутра та плюшу – моделі, що були на піку моди десять років тому, знову актуальні. У тренді екологічні матеріали: м’який плюш, екохутро підкреслено штучного походження. Такі сумки гармонійно виглядатимуть з дублянкою і шубою, а також з пуховиком і вовняним пальтом.

Геометрія – сумка-трикутник або аксесуари з трикутними візерунками символізують, що геометрія – один із головних трендів сезону 2023 року. Така модель стане класною альтернативою набридлій класиці і допоможе розбавити монохромні повсякденні аутфіти.

Декілька сумок разом — цікавий тренд, але підходити до нього потрібно акуратно, щоб не виглядати безглуздо.

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