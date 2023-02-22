Наймодніше взуття цієї весни: стильні моделі, які доповнять ваш образ (фото)
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Будь-який образ можна актуалізувати за допомогою взуття
Тренди постійно перетікають з одного десятиліття в інше, і от зараз в 2023 ми знову бачимо в топі взуття, яке в більшості своїй було актуальне в 2000-х.
В модному блозі watchingukraine в Інстаграм, стилісти виділили топ-7 стильних моделей взуття, яке буде на піку актуальності цієї весни. Серед моделей є як класика, так і новинки 2023-го року.
Модне взуття весни 2023 року:
- Лофери
Безсумнівно, одним із найпопулярніших варіантів є масивні лофери, але цієї весни до нас вриваються ще й лакові та двоколірні моделі, та підошва стає все тонше.
- Біркенштоки
Одною з культових моделей стала Birkenstock Boston, такі собі супер зручні сабо. За цим прикладом було зроблено безліч колаборацій, як от, наприклад, з Dior, і починаючи з минулого сезону за ними полюють всі.
- Мері Джейн
Ці туфлі цієї весни на піку популярності. Відмітною рисою класичних Мері Джейн є круглий носок, стійкі підбори і тонкі ремінці з пряжкою або кнопкою біля кісточок.
- Сріблясте взуття
Металеві відтінки — один із головних трендів 2023 року. І срібні черевики стали фаворитами більшості весняних колекцій. Якщо ви хочете спробувати цей тренд, можна придбати туфлі у відтінку металік, і при цьому завжди мати акцентну деталь в образах.
- Слінгбеки
Туфлі-слінгбеки — класичний та позачасовий силует взуття з відкритою п'ятою.
- Балетки
Жіночні туфлі на плоскій еластичній підошві — найбажаніше взуття сезону весна-літо 2023 року.
- Взуття peep-toe
З гламуру 1940-х років, перестрибнувши кілька десятиліть, peep-toe "приземлилися" у 2000-му, а згодом — і у 2023-му. Покази сезону весна-літо 2023 підтвердили офіційне повернення цього елементу гардероба нульових.
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