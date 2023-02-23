Сукні під штани і без них: модні тренди 2023 року, які варто "спробувати" (фото)
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Не бійтеся експериментувати зі своїм стилем
На жаль, але не всі стильні образи з показів іменитих дизайнерів доречно переносити у повсякденне життя, адже це може виглядати досить дивно, а може й безглуздо. Однак існує багато модних тенденцій, які модно сміливо брати на озброєння на кожен день.
Стиліст Ліза Базилка у своєму блозі в Інстаграм поділилася топ-6 трендами 2023 року, які модниці мають спробувати додати у свій стиль та гардероб. Деякі з них досить сміливі, проте у таких вбраннях вам забезпечені захоплені погляди навколишніх.
Модні тренди 2023 року
- Without pants — шорти екстра міні + капронові колготки або легінси, тренд для найсміливіших.
- Підплічники — кофточки, піджаки та пальта з підплічниками.
- Максі сукні – довгі силуетні сукні природних відтінків.
- Еко хутро – особливо вінтажні шубки.
- Блискучі штани — срібні або з паєтками, одягаємо під базові речі на кожен день.
- Сукні та спідниці під штани – цей тренд користується популярністю у країнах Азії вже давно і виглядає ефектно.
Раніше "Телеграф" розповідав, що буде модним у сезоні весна-літо 2023 року. Стилісти вже розповіли про найактуальніші кольори та принти, які порадують око модниць.