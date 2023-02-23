Сукні під штани і без них: модні тренди 2023 року, які варто "спробувати" (фото)

Не бійтеся експериментувати зі своїм стилем

На жаль, але не всі стильні образи з показів іменитих дизайнерів доречно переносити у повсякденне життя, адже це може виглядати досить дивно, а може й безглуздо. Однак існує багато модних тенденцій, які модно сміливо брати на озброєння на кожен день.

Стиліст Ліза Базилка у своєму блозі в Інстаграм поділилася топ-6 трендами 2023 року, які модниці мають спробувати додати у свій стиль та гардероб. Деякі з них досить сміливі, проте у таких вбраннях вам забезпечені захоплені погляди навколишніх.

Модні тренди 2023 року

Without pants — шорти екстра міні + капронові колготки або легінси, тренд для найсміливіших.

Підплічники — кофточки, піджаки та пальта з підплічниками.

Максі сукні – довгі силуетні сукні природних відтінків.

Еко хутро – особливо вінтажні шубки.

Блискучі штани — срібні або з паєтками, одягаємо під базові речі на кожен день.

Сукні та спідниці під штани – цей тренд користується популярністю у країнах Азії вже давно і виглядає ефектно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде модним у сезоні весна-літо 2023 року. Стилісти вже розповіли про найактуальніші кольори та принти, які порадують око модниць.