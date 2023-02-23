Додає кілька зайвих років: помилка у макіяжі, яку слід уникати жінкам віком від 35 років (відео)

При правильному виборі кольору косметики можна приховати проблеми старіння шкіри.

Макіяж повинен прикрашати та підкреслювати природну красу жінки, а не навпаки. Однак, на жаль, але буває так, що через своє незнання деякі жінки роблять "грубі" помилки, які їх лише старять. І особливо це стосується жінок 35+.

Як відзначає блогер Шира (Shira), відома під ніком @simply.shira, у своєму блозі в TikTok розповіла про одну помилку багатьох жінок за 35, яку слід уникати. А все тому, що таким чином можна додати кілька зайвих років.

Помилка максимально проста — це використання чорного олівця для підведення нижньої повіки. Такий тренд був дуже популярним у 90-х роках, проте зараз про нього потрібно негайно забути.

Блогер радить замінити чорне підведення на коричневі тіні, при чому вибирати варто не темний відтінок. Наносите їх від середини нижньої повіки до зовнішніх кутів очей. Таким чином, ваш погляд буде більш виразним. Не малюйте собі зайві роки чорним олівцем.

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