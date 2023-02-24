Такому одягу "час на вихід": чотири ознаки застарілої речі

Корисна інформація для модниць, які хочуть бути у тренді

Дуже добре, якщо ви стежите за всіма останніми трендами та тенденціями нового сезону, проте не менш важливо знати і про антитрендові речі, які тягнути у свій гардероб "заборонено". Ну, якщо ви звичайно не хочете виглядати старомодно або навіть дивно.

Стиліст Ельвіра Ліорзу у своєму модному блозі в Інстаграм виділила чотири основні ознаки застарілої речі. Візьміть ці "правила" собі на замітку, коли поїдете на шопінг, щоб оновити свій весняний гардероб.

Ознаки застарілої речі:

Обтислий крій виробу

Вибираючи собі одяг, звертайте увагу, щоб одяг був вільного крою. Особливо якщо цей виріб із тонкої тканини. Запам’ятайте — що тонша тканина, тим вільніше крій.

Багато декору

Краще віддавати перевагу виробам без декору та зайвих деталей. Наразі тенденція на простий мінімалістичний дизайн. Речі, де є багато різноманітного декору, вже неактуальні та виглядають несмачно.

Неповноцінний дизайн

Дуже часто у магазинах можна знайти одяг дивовижного дизайну. Дуже короткі рукави на футболках, укорочений рукав на сорочках чи жакетах. Сукні та спідниці неповноцінної довжини (довжина має бути міні, міді чи максі) якщо це щось посередині, це виглядає вже дивно та несучасно.

Тканина, що не тримає форми

Особливо коли йдеться про жакети, пальта, костюми — обов’язково вибирайте такі вироби із щільних тканин, які тримають свою форму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати стильний піджак на весну-2023, щоб він не виходив із моди. А ще ми писали, які сумки, кепки та куртки варто прибрати із весняного гардероба, бо вони давно застаріли.