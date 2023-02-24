Банти, напівпрозорі тканини і не тільки: топ-5 жіночних трендів цієї весни (фото)
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Чим тепліше ставатиме на вулиці, тим більше є варіантів створити ніжний та витончений лук
Ось-ось настане весна, яка принесе оновлення, в тому числі в наш гардероб. Якщо ви втомилися від трендів на оверсайз і об’ємність, а хочеться приміряти щось витончене, то новий сезон дає чудову нагоду носити романтичні та ніжні образи.
Про найбільш жіночні тренди весни 2023 року детальніше розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм. За словами стилістки, навесні завжди хочеться легкості, жіночності та романтичності. На щастя, кілька весняних тенденцій допоможуть створити саме такий лук.
Топ-5 трендів весни-2023, який допоможуть виглядати жіночно й витончено:
- Об’ємні квіти. Гармонійний тренд, співзвучний із самою природою. Квіти прикрашають топи, жакети, а ще в моду повернувся аксесуар у вигляді троянди на нитці, який носять на шиї.
- Форма серця, здається, буде цієї весни всюди: починаючи від лаконічних сумок та милих прикрас і закінчуючи екстравагантними топами.
- Банти. Цей елемент додасть образу легкості та повітряності.
- Рюші та волани. Справжні атрибути романтичного стилю легко прикрасять весняні вбрання.
- Напівпрозорі тканини. Обов’язково зверніть увагу на цей супертренд сезону.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні давно вийшли з моди і не заслуговують на місце у вашому гардеробі. А також ми писали про головні взуттєві тренди весни 2023 року.