Банти, напівпрозорі тканини і не тільки: топ-5 жіночних трендів цієї весни (фото)

Чим тепліше ставатиме на вулиці, тим більше є варіантів створити ніжний та витончений лук

Ось-ось настане весна, яка принесе оновлення, в тому числі в наш гардероб. Якщо ви втомилися від трендів на оверсайз і об’ємність, а хочеться приміряти щось витончене, то новий сезон дає чудову нагоду носити романтичні та ніжні образи.

Про найбільш жіночні тренди весни 2023 року детальніше розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм. За словами стилістки, навесні завжди хочеться легкості, жіночності та романтичності. На щастя, кілька весняних тенденцій допоможуть створити саме такий лук.

Топ-5 трендів весни-2023, який допоможуть виглядати жіночно й витончено:

Об’ємні квіти. Гармонійний тренд, співзвучний із самою природою. Квіти прикрашають топи, жакети, а ще в моду повернувся аксесуар у вигляді троянди на нитці, який носять на шиї. Форма серця, здається, буде цієї весни всюди: починаючи від лаконічних сумок та милих прикрас і закінчуючи екстравагантними топами. Банти. Цей елемент додасть образу легкості та повітряності. Рюші та волани. Справжні атрибути романтичного стилю легко прикрасять весняні вбрання. Напівпрозорі тканини. Обов’язково зверніть увагу на цей супертренд сезону.

Квіти — весняний тренд

Квітка на шиї — стильний аксесуар

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