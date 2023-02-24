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Банти, напівпрозорі тканини і не тільки: топ-5 жіночних трендів цієї весни (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Підготуйте свій гардероб до весни Новина оновлена 24 лютого 2023, 16:16
Підготуйте свій гардероб до весни. Фото Freepik

Чим тепліше ставатиме на вулиці, тим більше є варіантів створити ніжний та витончений лук

Ось-ось настане весна, яка принесе оновлення, в тому числі в наш гардероб. Якщо ви втомилися від трендів на оверсайз і об’ємність, а хочеться приміряти щось витончене, то новий сезон дає чудову нагоду носити романтичні та ніжні образи.

Про найбільш жіночні тренди весни 2023 року детальніше розповідає блог про стиль anna.le.nova в Інстаграм. За словами стилістки, навесні завжди хочеться легкості, жіночності та романтичності. На щастя, кілька весняних тенденцій допоможуть створити саме такий лук.

Топ-5 трендів весни-2023, який допоможуть виглядати жіночно й витончено:

  1. Об’ємні квіти. Гармонійний тренд, співзвучний із самою природою. Квіти прикрашають топи, жакети, а ще в моду повернувся аксесуар у вигляді троянди на нитці, який носять на шиї.
  2. Форма серця, здається, буде цієї весни всюди: починаючи від лаконічних сумок та милих прикрас і закінчуючи екстравагантними топами.
  3. Банти. Цей елемент додасть образу легкості та повітряності.
  4. Рюші та волани. Справжні атрибути романтичного стилю легко прикрасять весняні вбрання.
  5. Напівпрозорі тканини. Обов’язково зверніть увагу на цей супертренд сезону.
Образи із квітами
Квіти — весняний тренд
Образи із квітами
Квітка на шиї — стильний аксесуар
Банти в образах
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Банти в образах
Топ або пов’язка — вибір за вами
Образи із прозорими тканинами
Ніжно та сексуально
Образи з сумками у формі серця
Форма серця – нова модна фішка
Прикраси у формі серця
Особливо красивий вигляд мають прикраси-серця
Образи жіночні
Жіночні образи
Образи жіночні
Рюші та волани зроблять ваш весняний образ грайливим

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні давно вийшли з моди і не заслуговують на місце у вашому гардеробі. А також ми писали про головні взуттєві тренди весни 2023 року.

Теги:
#Мода #Жіночність #Тренди