Коли для мініспідниць і топів немає настрою: чотири формули сучасних образів в стилі мінімалізм (фото)
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З моди не виходить спокійний і стриманий стиль
У всьому світі тренд-форкастери прогнозують повернення до гламуру, підборів та всього розкішного, бо завжди після періоду застою (згадуємо ковідні карантини та десять худі у своєму гардеробі) наступає період розквіту. Всім хочеться знову наряджатися, оголятися, привертати увагу. Але у нас в Україні дещо інакша ситуація, нашу реальність сколихнула війна, яка триває вже рік.
Ми начебто десь вже й пристосувалися до неї та навчилися жити під обстрілами й без світла, але короткі топи та мініспідниці якось ще зовсім нема бажання одягати, зазначає персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі. В цей час хочеться більше простоти, розслабленості, більш звичних для нас форм та природніх кольорів. І в цьому нам може допомогти мінімалізм.
Натхненний 90-ми, цей напрямок дуже активно просувають у 2023 році. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів в стилі мінімалізм, які дуже прості у своїй реалізації.
Розслаблені штани максі + розслаблений светр/поло
Спідниця максі + приталений верх + низький хід
Розслаблений тренч міді + штани/спідниця/сукня максі + низький хід
Розслаблені штани/джинси + напівприталений піджак + низький хід
Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди викликають неоднозначну реакцію навіть у найсміливіших модниць. Наприклад, черевики Big Red Boots викликають багато питань.