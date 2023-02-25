Коли для мініспідниць і топів немає настрою: чотири формули сучасних образів в стилі мінімалізм (фото)

З моди не виходить спокійний і стриманий стиль

У всьому світі тренд-форкастери прогнозують повернення до гламуру, підборів та всього розкішного, бо завжди після періоду застою (згадуємо ковідні карантини та десять худі у своєму гардеробі) наступає період розквіту. Всім хочеться знову наряджатися, оголятися, привертати увагу. Але у нас в Україні дещо інакша ситуація, нашу реальність сколихнула війна, яка триває вже рік.

Ми начебто десь вже й пристосувалися до неї та навчилися жити під обстрілами й без світла, але короткі топи та мініспідниці якось ще зовсім нема бажання одягати, зазначає персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі. В цей час хочеться більше простоти, розслабленості, більш звичних для нас форм та природніх кольорів. І в цьому нам може допомогти мінімалізм.

Натхненний 90-ми, цей напрямок дуже активно просувають у 2023 році. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів в стилі мінімалізм, які дуже прості у своїй реалізації.

Розслаблені штани максі + розслаблений светр/поло

Спідниця максі + приталений верх + низький хід

Розслаблений тренч міді + штани/спідниця/сукня максі + низький хід

Розслаблені штани/джинси + напівприталений піджак + низький хід

Раніше "Телеграф" розповідав, які тренди викликають неоднозначну реакцію навіть у найсміливіших модниць. Наприклад, черевики Big Red Boots викликають багато питань.