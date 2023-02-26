Сережки, кільця і не тільки: стиліст назвала "незаїжджені" тренди аксесуарів 2023 року (фото)

У моду повертаються улюблені теплі гетри

Якщо у вас часто виникає відчуття, що в образі чогось не вистачає, єдиним рішенням "закінчити" його є додавання аксесуара. Це стосується не тільки сумок, ременів та елементів декору, а й стильних прикрас.

Ці аксесуари здатні довершити найпростіший лук і зробити його ефектнішим. Персональний стиліст Анна Івашова назвала чотири ненудні тренди аксесуарів 2023 року, які точно виділять вас із натовпу.

Анатомічні прикраси

У вигляді серця, скелета. Нагадує Хелловін.

Моносережка

Як і раніше, лідирує у списку трендів.

Об’ємні кільця

Чим більше кілець, тим краще. Дизайнери закликають нас забути про мінімалізм та носити об’ємні кільця.

Гетри

Дуже ефектно поєднуються із довжиною міні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023. Ці помилки нерідко допускають усі жінки.