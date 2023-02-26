Як правильно підбирати колготи, щоб було стильно: поради для 4 кольорів (фото)
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Корисні правила для гармонійних образів
Кожного дня можна зустріти безліч молодих дівчат і дорослих жінок, які в цілому мають непоганий вигляд, однак одна деталь в їх образі псує абсолютно все. І мова йде про колготки, актуальні тренди яких ми обговорювали раніше.
Одне з найпоширеніших запитань до українського стиліста Тетяни Голоти: "Які колготки взагалі сюди можна вдягати та як їх підбирати?". Експерт вирішила нагадати деякі правила для більш гармонійної картинки повсякденних і святкових образів.
Тілесні колготки
Підбираємо саме у тон шкіри, так вони будуть зовсім непомітними. Носимо зі світлим взуттям, кольоровим або високими чоботами.
Напівпрозорі чорні колготки
Ідеально для поєднання темного взуття і темного низу, міні та ботфортів.
Чорні колготки
Візуально роблять ноги наповненими, не буде такої легкості як із напівпрозорими колготами. Але ідеальний варіант, коли необхідно понизити градус сексуальності і поєднати міні + ботильйони.
Кольорові колготки
Тренд сезону. Варіантів обрати колір декілька:
- Продублювати один із кольорів у образі.
- Можна зробити колготки єдиним акцентом.
- Обрати колір подібний до існуючих, щоб ваш образ хотілось вгадувати та розглядати.
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