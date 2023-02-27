П'ять обов'язкових покупок цієї весни: яскраві тренди нового сезону (фото)
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Розглянемо модні тренди весняного сезону
Весна обіцяє багато нового та цікавого у сфері моди і стилю. Вже зараз можна сміливо розглядати модні тренди нового сезону та найкращі ідеї для весняних образів.
Персональний стиліст Ната Москаленко назвала п'ять актуальних трендів весни 2023 року. Будьте в активному пошуку модних новинок, щоб не проґавити дійсно стильну річ і доповнити нею свій гардероб.
Широкі баггі-джинси
Занижена посадка і широкий крій штанин добре поєднуються з жіночними кардиганами та топами.
Вкорочений тренч
Класна альтернатива всюдисущим бомберам на теплу погоду.
Прозора сукня з мережива
Або сітки. Носимо з легінсами чи штанами.
Взуття з металізованої шкіри (золото, срібло)
Це можуть бути як балетки, так і туфлі-човники — ця пара зробить повсякденні аутфіти цікавими і трендовими.
Сірий костюм зі штанами
Чи спідницею. Саме сірий серед костюмів — фаворит цієї весни.
Раніше "Телеграф" розповідав, який стиль підходить жінкам, які віддають перевагу комфорту і стриманості. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів, які дуже прості у своїй реалізації.