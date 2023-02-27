П'ять обов'язкових покупок цієї весни: яскраві тренди нового сезону (фото)

Розглянемо модні тренди весняного сезону

Весна обіцяє багато нового та цікавого у сфері моди і стилю. Вже зараз можна сміливо розглядати модні тренди нового сезону та найкращі ідеї для весняних образів.

Персональний стиліст Ната Москаленко назвала п'ять актуальних трендів весни 2023 року. Будьте в активному пошуку модних новинок, щоб не проґавити дійсно стильну річ і доповнити нею свій гардероб.

Широкі баггі-джинси

Занижена посадка і широкий крій штанин добре поєднуються з жіночними кардиганами та топами.

Вкорочений тренч

Класна альтернатива всюдисущим бомберам на теплу погоду.

Прозора сукня з мережива

Або сітки. Носимо з легінсами чи штанами.

Взуття з металізованої шкіри (золото, срібло)

Це можуть бути як балетки, так і туфлі-човники — ця пара зробить повсякденні аутфіти цікавими і трендовими.

Сірий костюм зі штанами

Чи спідницею. Саме сірий серед костюмів — фаворит цієї весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, який стиль підходить жінкам, які віддають перевагу комфорту і стриманості. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів, які дуже прості у своїй реалізації.