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П'ять обов'язкових покупок цієї весни: яскраві тренди нового сезону (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Дизайнери диктують модні тенденції
Дизайнери диктують модні тенденції. Фото freepik.com

Розглянемо модні тренди весняного сезону

Весна обіцяє багато нового та цікавого у сфері моди і стилю. Вже зараз можна сміливо розглядати модні тренди нового сезону та найкращі ідеї для весняних образів.

Персональний стиліст Ната Москаленко назвала п'ять актуальних трендів весни 2023 року. Будьте в активному пошуку модних новинок, щоб не проґавити дійсно стильну річ і доповнити нею свій гардероб.

Широкі баггі-джинси

Занижена посадка і широкий крій штанин добре поєднуються з жіночними кардиганами та топами.

Широкі баггі-джинси

Вкорочений тренч

Класна альтернатива всюдисущим бомберам на теплу погоду.

Вкорочений тренч

Прозора сукня з мережива

Або сітки. Носимо з легінсами чи штанами.

Прозора сукня з мережива

Взуття з металізованої шкіри (золото, срібло)

Це можуть бути як балетки, так і туфлі-човники — ця пара зробить повсякденні аутфіти цікавими і трендовими.

Взуття з металізованої шкіри золото

Сірий костюм зі штанами

Чи спідницею. Саме сірий серед костюмів — фаворит цієї весни.

Прозора сукня з мережива

Раніше "Телеграф" розповідав, який стиль підходить жінкам, які віддають перевагу комфорту і стриманості. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів, які дуже прості у своїй реалізації.

Теги:
#Мода #Взуття #Джинси #Тренди #Сукні