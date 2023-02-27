Наймодніша спідниця цієї весни: три правила, щоб максі підкреслювала фігуру (фото)
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З довгою спідницею можна скласти ефектні образи
Цього сезону довжина максі залишається на піку трендів, дедалі популярнішими стають довгі спідниці. Такий фасон підкреслить жіночність форм і стане ідеальним атрибутом стильного луку навесні.
Як носити спідницю максі та з чим її поєднувати навесні 2023 року, докладніше розповідає блог stylist.inna в Інстаграм. Стилістка рекомендує дотримуватися трьох правил при виборі крою довгої спідниці, щоб річ підкреслювала фігуру, а не випинала недоліки.
За словами стиліста, спідниця максі — один із головних трендів, який перейшов з минулого року і набирає дедалі більше популярності. Образи з такою довжиною є дуже жіночними та стриманими.
Як вибрати спідницю максі під свій тип фігури:
- Якщо ви струнка та висока дівчина, вам пасуватиме будь-який варіант.
- Якщо ж ви невисокого зросту — вибирайте високу посадку, гострий носок, підбори, взуття в тон спідниці, монохром.
- Якщо у вас пишні форми, то зупиніть свій вибір на прямих фасонах та розширених донизу.
З довгою спідницею ви зможете скомбінувати стильні аутфіти навесні. Така річ чудово доповнить як піджак із сорочкою, так і джемпер чи блузу. Можна експериментувати та носити максі без підборів або з ними.
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