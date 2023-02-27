Наймодніша спідниця цієї весни: три правила, щоб максі підкреслювала фігуру (фото)

З довгою спідницею можна скласти ефектні образи

Цього сезону довжина максі залишається на піку трендів, дедалі популярнішими стають довгі спідниці. Такий фасон підкреслить жіночність форм і стане ідеальним атрибутом стильного луку навесні.

Як носити спідницю максі та з чим її поєднувати навесні 2023 року, докладніше розповідає блог stylist.inna в Інстаграм. Стилістка рекомендує дотримуватися трьох правил при виборі крою довгої спідниці, щоб річ підкреслювала фігуру, а не випинала недоліки.

За словами стиліста, спідниця максі — один із головних трендів, який перейшов з минулого року і набирає дедалі більше популярності. Образи з такою довжиною є дуже жіночними та стриманими.

Як вибрати спідницю максі під свій тип фігури:

Якщо ви струнка та висока дівчина, вам пасуватиме будь-який варіант.

Якщо ж ви невисокого зросту — вибирайте високу посадку, гострий носок, підбори, взуття в тон спідниці, монохром.

Якщо у вас пишні форми, то зупиніть свій вибір на прямих фасонах та розширених донизу.

З довгою спідницею ви зможете скомбінувати стильні аутфіти навесні. Така річ чудово доповнить як піджак із сорочкою, так і джемпер чи блузу. Можна експериментувати та носити максі без підборів або з ними.

Денім – ще один тренд

Готична естетика зараз актуальна

Комфортні весняні образи зі спідницею максі

Розріз додасть вашому вбранню гостроти

Багатофункціональна річ, як бачите

Чорний колір дуже універсальний

Підкреслює довжину ніг

Так можна сміливо йти до офісу

Максі підкорила подіуми цього сезону

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