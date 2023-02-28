Модне взуття-2023: топ-7 трендів, якими можна актуалізувати свої весняні образи (фото)

Ніщо так не акцентує на актуальності образу, як взуття

Тренди постійно перетікають з одного десятиліття в інше, і от зараз у 2023 році ми знову бачимо модне взуття, яке в більшості своїй було актуальне у 2000-х.

На щастя, залишається ще й те, що вже вважається класикою, як от біркенштоки та лофери, розповіла український стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі. "Вони вже років 5-6 постійно в підбірках самих популярних глянців та в стрічці наших улюблених стрітстайлерів", — зазначає експерт. Розглянемо, яким взуттям можна актуалізувати свої образи цієї весни:

1. Лофери

Безсумнівно, одним із найпопулярніших варіантів є масивні лофери, але цієї весни до нас вриваються ще й лакові та двоколірні моделі, та підошва стає все тонше.

2. Біркенштоки

Одною з культових моделей стала Birkenstock Boston, такі собі супер зручні сабо. За цим прикладом було зроблено безліч колаборацій, як от, наприклад с Dior, і починаючи з минулого сезону за ними полюють всі. Та якщо у вас прості Арізони, не засмучуйтесь, їх теж можна носити з носочками.

3. Мері Джейн

Ці туфлі цієї весни на піку популярності. Відмітною рисою класичних Мері Джейн є круглий носок, стійкі підбори і тонкі ремінці з пряжкою або кнопкою біля кісточок.

4. Сріблясте взуття

Металеві відтінки — один із головних трендів 2023 року. І срібні черевики стали фаворитами більшості весняних колекцій. Якщо ви хочете спробувати цей тренд, можна придбати туфлі у відтінку металік, і при цьому завжди мати акцентну деталь в образах.

5. Слінгбеки

Туфлі-слінгбеки — класичний та позачасовий силует взуття з відкритою п'ятою. Час від часу вони пропадають кудись і всі дизайнери та стилісти звертають свою увагу радше на класичні туфлі. Та цього сезону подіум та стрітстайл показує нам, що слінгбек is back. Ми цьому дуже раді, бо п’яточка буде ціла та не натерта новими туфлями.

6. Балетки

Жіночні туфлі на плоскій еластичній підошві — найбажаніше взуття сезону весна-літо 2023 року. В питанні актуальності балеток велике значення має текстура. Miu Miu показали, а інші бренди, такі як Margiela, Simone Rocha та Tod’s підхопили тренд на шовковий та атласний фініш і тепер це не зупинити.

7. Взуття peep-toe

З гламуру 1940-х років, перестрибнувши кілька десятиліть, peep-toe "приземлилися" у 2000-му, а згодом — і у 2023-му, закріплюючи статус естетики Y2K як всюдисущої. Покази сезону весна-літо 2023 підтвердили офіційне повернення цього елементу гардероба нульових. Тож, якщо маєте цю парочку, здувайте з них пил та приміряйте до нових луків.

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