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Серця, тропіки та геометрія: стильні прикраси, які ми будемо носити у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Найкращі трендові прикраси весни 2023 — добірка Новина оновлена 02 березня 2023, 16:01
Найкращі трендові прикраси весни 2023 — добірка. Фото pexels.com

Кожна модниця зможе підібрати собі варіант до душі

Прикраси зараз – чи не найважливіша частина ДНК вашого стилю. Це відображення вашого внутрішнього я, вашого настрою, вашого посилу. Прикрасами можна не тільки прикрашати, але ще й додавати або зменшувати градус стильового напрямку у вашому образі, тому важливо звертати увагу на цю частину гардеробу.

Про те, які ж прикраси варто додати у свій гардероб, розповідає стиліст під ніком watchingukraine у своєму блозі в Інстаграм. Вибір великий, тому кожна модниця зможе підібрати те, що їй більше подобається.

Найтрендовіші прикраси весни 2023:

  • Масивні перлини
  • Кафи на губу
  • Нашарування масивних браслетів
  • Серця
  • Геометричні фігури
  • Тропічні вайби
  • Одяг із прикрасами
  • Кришталеві топи
Найтрендовіші прикраси весни 2023
Найтрендовіші прикраси весни 2023
Найтрендовіші прикраси весни 2023
Найтрендовіші прикраси весни 2023
Найтрендовіші прикраси весни 2023
Найтрендовіші прикраси весни 2023
Найтрендовіші прикраси весни 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023. Ці помилки нерідко припускаються усі жінки.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Прикраси