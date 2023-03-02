Серця, тропіки та геометрія: стильні прикраси, які ми будемо носити у 2023 році (фото)

Кожна модниця зможе підібрати собі варіант до душі

Прикраси зараз – чи не найважливіша частина ДНК вашого стилю. Це відображення вашого внутрішнього я, вашого настрою, вашого посилу. Прикрасами можна не тільки прикрашати, але ще й додавати або зменшувати градус стильового напрямку у вашому образі, тому важливо звертати увагу на цю частину гардеробу.

Про те, які ж прикраси варто додати у свій гардероб, розповідає стиліст під ніком watchingukraine у своєму блозі в Інстаграм. Вибір великий, тому кожна модниця зможе підібрати те, що їй більше подобається.

Найтрендовіші прикраси весни 2023:

Масивні перлини

Кафи на губу

Нашарування масивних браслетів

Серця

Геометричні фігури

Тропічні вайби

Одяг із прикрасами

Кришталеві топи

Раніше "Телеграф" розповідав, які аксесуари увійшли до списку антитрендів-2023. Ці помилки нерідко припускаються усі жінки.