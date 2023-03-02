Топ-3 стильних варіанти верхнього одягу цієї весни: такі речі прослужать довгі роки (фото)

Стилістка розповіла, як вибрати актуальний крій пальта чи тренча цього сезону

На вулиці стає все тепліше, тому настав час вибиратися з теплих зимових пуховиків. Якщо ви шукаєте, який верхній одяг купити на весну, то зверніть увагу на тренч або не менш функціональний варіант – пальто.

Детальніше про тренди щодо верхнього одягу в сезоні весна-2023 розповіла стилістка Яна Шебельська (shebelska) на своїй сторінці в Інстаграм. Модні рекомендації пропонують придивитися як мінімум до трьох тенденцій.

Які пальта в моді навесні-2023

Базові пальта завжди актуальні, але цієї весни на перший план виходять яскраві моделі. Модний рожевий або кобальтовий — колір вибирайте за своїм смаком.

Додайте яскравості цієї весни

Крім того, у тренді не лише однотонні варіанти. Верхній одяг із принтом теж на піку тенденцій. Клітинка – один із вдалих варіантів, який не здешевить образ.

Не бійтеся принта

Якщо у вас вже є пальто чи хочеться знайти гідну альтернативу цьому атрибуту весняного гардеробу, то тренч – ідеальне рішення. За словами стилістки, це одна з небагатьох речей, яка довго не здає позицій. Тому тренч буде популярним не лише цього сезону, а ще багато років.

Тренч — чудова альтернатива пальтові

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