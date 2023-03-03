Який він — верхній одяг весни? Стиліст назвав вісім актуальних речей (фото)

Список трендів різноманітний не тільки пальтами і тренчами

Для українських кліматичних реалій верхній одяг є чи не найважливішим елементом весняного гардероба. Авжеж, коли погода вкрай мінлива та нестабільна, а хвилі холоду змінюються майже літнім теплом, слід приділити особливу увагу його розмаїттю.

Український стиліст Матвій Калугін розповів про трендові позиції весняного сезону. Ці речі не лише виглядають стильно, а й підходять для носіння на щодень.

Бомбери

У різних фактурах. Крій — оверсайз, а ось довжина може бути як до середини стегна, так і вкороченою. Цієї весни особливо актуальними будуть моделі з вовни та шкіри.

Пальта максі оверсайз

Зірковий час для фанатів максимального комфорту та затишку. Водночас таке пальто робитиме образи більш елегантними, навіть якщо ви вдягнені у спортивний костюм.

Короткі пальта

Цей тренд насправді може стати вашою базою на весну. Якщо ви часто носите штани, джинси або спідниці максі, то така модель добре з ними комбінуватиметься.

Тренчі зі шкіри та вінілу

Минулого сезону ми скуштували "шматочок шоколаду", спробувавши чорні та коричневі шкіряні тренчі. А цієї весни варто очікувати на більшу популярність кольорових варіацій.

Вкорочені тренчі

Якщо ви обожнюєте тренчі, але хочете освіжити гардероб новою моделлю — придивіться до такої довжини.

Жилети

Ви можете обирати жилет з овчини, нейлону або шкіри. І не обмежуйте себе у стилізаціях!

Косухи "під вінтаж"

З потертостями, вицвівші, неначе "пожмакані" — чим більше подібних характеристик, тим краще! Певною мірою вінтажна косуха стає новою класикою нарівні із її базовими варіаціями.

Джинсівки і жилети з деніму

Якщо хочете додати трендової нотки — обирайте асиметричні вироби, вкорочені або з деконструйованими елементами.

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