З чим носити тренч цієї весни: ідеї, які допоможуть розбавити барвисті образи (фото)

Дізнайтесь, як стильно стилізувати нюдовий, але ненудний тренч

Бавовняний тренч у нюдовому відтінку присутній у гардеробі багатьох людей, і саме його ми подекуди сильно недооцінюємо. Такі тренчі часто-густо асоціюють з дуже обережними та мінімалістичними, а подекуди й "формальними" луками.

Зрозумілі та прості формули образу, нейтральні кольори та мінімалізм — це 90% образів із нюдовим тренчем. Чи погано це? Ні, проте такий тренч можна носити і в інших комбінаціях, підкреслює український стиліст Матвій Калугін.

"Я досить віддалений від мінімалізму, проте і в мене є подібний тренч, яким я обожнюю розбавляти барвисті образи! Світлий відтінок додає весняної легкості і водночас є гарним фоном для демонстрації яскравих кольорів та оригінальних фактур", — ділиться експерт.

Ідеї небанальних луків з нюдовим тренчем

Стиліст Матвій Калугін

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