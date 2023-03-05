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Колір жуйки і нарцисів: 6 відтінків манікюру у тренді цієї весни (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Рожевий колір жуйки актуальний у новому сезоні Новина оновлена 05 березня 2023, 14:03
Рожевий колір жуйки актуальний у новому сезоні. Фото nailgoods

Весняний сезон також надихає квітами

Зима хоч і закінчилася календарна, проте погода все ще не дає забувати про морози та сніг. Поки що залишається тільки чекати, коли навколо позеленіє і радуватимуть яскраві розквітлі квіти, надихаючи нас на експерименти в гардеробі та модних образах.

Поговоримо про актуальні відтінки манікюру весни. Цього сезону їх шість, пише life.nv. Щоб надихнутися на новий манікюр, пропонуємо поглянути на добірку найактуальніших кольорів цього сезону.

1. Томатно-червоний

Краще вибирати кольори з помаранчевим відтінком для більш блискучого та соковитого результату.

манікюр Томатно-червоний
манікюр Томатно-червоний

2. Бузок

Бузковий колір буде актуальним як в одязі, так і в манікюрі.

манікюр Бузок
манікюр Бузок

3. Білий

Білі нігті не збираються зникати у 2023 році.

манікюр Білий
манікюр Білий

4. Фісташка

Цей оригінальний відтінок чудово поєднується з іншими весняно-зеленими.

манікюр Фісташка
манікюр Фісташка

5. Рожевий колір жуйки

Яскраво-рожевий — один із головних трендів цього року.

манікюр Рожевий
манікюр Рожевий

6. Колір нарцисів

Жовтий відтінок більш приглушений, ніж класичний сонячний.

манікюр Колір нарцисів
манікюр Колір нарцисів

Раніше ми розповідали про трендовий манікюр 2023 року на короткі нігті. У добірці "Телеграфу" зібрані найкращі дизайни, які точно сподобаються модницям.

Теги:
#Мода #Манікюр #Тренди