Колір жуйки і нарцисів: 6 відтінків манікюру у тренді цієї весни (фото)

Весняний сезон також надихає квітами

Зима хоч і закінчилася календарна, проте погода все ще не дає забувати про морози та сніг. Поки що залишається тільки чекати, коли навколо позеленіє і радуватимуть яскраві розквітлі квіти, надихаючи нас на експерименти в гардеробі та модних образах.

Поговоримо про актуальні відтінки манікюру весни. Цього сезону їх шість, пише life.nv. Щоб надихнутися на новий манікюр, пропонуємо поглянути на добірку найактуальніших кольорів цього сезону.

1. Томатно-червоний

Краще вибирати кольори з помаранчевим відтінком для більш блискучого та соковитого результату.

2. Бузок

Бузковий колір буде актуальним як в одязі, так і в манікюрі.

3. Білий

Білі нігті не збираються зникати у 2023 році.

4. Фісташка

Цей оригінальний відтінок чудово поєднується з іншими весняно-зеленими.

5. Рожевий колір жуйки

Яскраво-рожевий — один із головних трендів цього року.

6. Колір нарцисів

Жовтий відтінок більш приглушений, ніж класичний сонячний.

Раніше ми розповідали про трендовий манікюр 2023 року на короткі нігті. У добірці "Телеграфу" зібрані найкращі дизайни, які точно сподобаються модницям.