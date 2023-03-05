Не лише багет: топ-4 трендові сумки цієї весни, які прикрасять будь-який образ (фото)

За допомогою сумки можна завершити образ та підвищити градус стилю в ньому

При формуванні весняних образів важливо не лише врахувати останні тренди та доповнити одяг модним взуттям, а й підібрати актуальні аксесуари. Зіпсувати або підняти образ на рівень вище здатна невелика деталь – сумка.

Як вибрати стильну сумку на весну, щоб вона була і модною, і зручною? Докладніше про тренди розповідає блог стилістки Анни Івашової в Інстаграм.

Стилістка виділяє кілька гарячих трендових сумок на весну 2023 року, серед яких:

Сумка у формі серця — 14 лютого минуло, але "валентинки" добре призвичаїлися в гардеробах модниць і залишаються з нами цього сезону.

— 14 лютого минуло, але "валентинки" добре призвичаїлися в гардеробах модниць і залишаються з нами цього сезону. Стрази, паєтки, металевий блиск — така сумка додасть родзинку навіть найбільш базовому образу, тому не бійтеся розбавляти ваші аутфіти блискучими аксесуарами.

— така сумка додасть родзинку навіть найбільш базовому образу, тому не бійтеся розбавляти ваші аутфіти блискучими аксесуарами. В’язані сумки — не поспішайте закидати на антресолі плетінки, тепер їх носять цілий рік.

— не поспішайте закидати на антресолі плетінки, тепер їх носять цілий рік. Багет – універсальна форма сумки, яка вже не перший рік із нами, і, схоже, ще довго залишатиметься актуальною.

Багет — базова форма

Плетені сумки в моді

Форма серця — супертренд цієї весни

Металик все ще актуальний

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку тенденцій цієї весни і прослужить не один сезон. А ще ми писали, як вибрати актуальні прикраси, щоб завершити весняний образ зі смаком.