Модні жіночі стрижки: як постригтися в 2023 році, щоб бути чарівною (фото)

Ці зачіски допоможуть оживити і покращити стан вашого волосся.

Весна — час змін! Якщо ви відчуваєте, що вам це необхідно, пропонуємо вам почати зі своєї зачіски. Нова стрижка справді може стати "ковтком свіжого повітря".

До вашої уваги — найкрасивіші та найстильніші ідеї для натхнення та перетворення на сезон 2023-24. Топ-5 актуальних стрижок та зачісок – далі.

Модні жіночі стрижки 2023 року

Шеггі — сміливий варіант для тих, хто хоче підкреслити свій стиль та індивідуальність.

Ультра коротка – якщо ви шукаєте стильний і простий у догляді образ, ніщо не зрівняється із суперкороткою стрижкою.

Вигнутий каскад — ідеальна стрижка для надання об’єму вашому довгому волоссю, незалежно від їх типу та текстури.

Ультра довгий каскад — ця стрижка додає життя та обсягу колись одноманітної довжини. Ця зачіска в ретро-стилі з гладкою зачіскою або легкою хвилею — ідеальний вибір для створення стильного образу.

Пряме каре – досить класична та позачасова стрижка. Вибираючи пряме каре, ви обов’язково виглядатимете елегантно і дуже витончено.

Раніше ми розповідали про трендову зачіску весни-2023, яка вражає своєю простотою. Пучок балерини — це новий хіт, який до того ж дуже зручний і допоможе замаскувати деякі проблемні моменти з волоссям.