Жіночий лонгслів, лофери та ще топ-6 must have сезону: без цих речей не обійтися цієї весни (фото)
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Весняна погода сприяє створенню стильних аутфітів
З настанням весни варто переглянути свій гардероб. Важливо підібрати актуальний верхній одяг, знайти пару-трійку трендових речей та доповнити цей арсенал стильним взуттям.
Детальніше про головні тренди весни 2023 року розповідає стилістка Інна у своєму блозі (stylist.inna) в Інстаграм. Який одяг та взуття в моді цього сезону? Читайте далі.
У топ-8 must have цієї весни опинилися:
- Коротке пальто – хороша альтернатива тренчу чи куртці.
- Картаті сорочки. Їх можна носити як верхній одяг, якщо погода дозволяє.
- Асиметричні спідниці – урізноманітнюють ваші весняні образи.
- Верхній одяг у вінтажному стилі. У тому числі куртки та пальта з потертостями.
- Об’ємні джинси. Оверсайз все ще лишається з нами.
- Акуратні лофери або балетки, останні міцно повернулися в тренди.
- Приталені лонгсліви. Стилістка пропонує одягати одразу два чи три.
- Джинсовий верхній одяг. Тотал денім – гаряча тенденція.
Раніше "Телеграф" розповідав як вибрати стильне пальто на весну-2023. А ще ми писали про найпопулярніші прикраси, які актуальні цього року.