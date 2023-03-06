Жіночий лонгслів, лофери та ще топ-6 must have сезону: без цих речей не обійтися цієї весни (фото)

Весняна погода сприяє створенню стильних аутфітів

З настанням весни варто переглянути свій гардероб. Важливо підібрати актуальний верхній одяг, знайти пару-трійку трендових речей та доповнити цей арсенал стильним взуттям.

Детальніше про головні тренди весни 2023 року розповідає стилістка Інна у своєму блозі (stylist.inna) в Інстаграм. Який одяг та взуття в моді цього сезону? Читайте далі.

У топ-8 must have цієї весни опинилися:

Коротке пальто – хороша альтернатива тренчу чи куртці.

– хороша альтернатива тренчу чи куртці. Картаті сорочки. Їх можна носити як верхній одяг, якщо погода дозволяє.

Їх можна носити як верхній одяг, якщо погода дозволяє. Асиметричні спідниці – урізноманітнюють ваші весняні образи.

– урізноманітнюють ваші весняні образи. Верхній одяг у вінтажному стилі. У тому числі куртки та пальта з потертостями.

У тому числі куртки та пальта з потертостями. Об’ємні джинси. Оверсайз все ще лишається з нами.

Оверсайз все ще лишається з нами. Акуратні лофери або балетки, останні міцно повернулися в тренди.

останні міцно повернулися в тренди. Приталені лонгсліви. Стилістка пропонує одягати одразу два чи три.

Стилістка пропонує одягати одразу два чи три. Джинсовий верхній одяг. Тотал денім – гаряча тенденція.

Лофери та балетки — універсальна пара для весни

Денім – гарячий тренд

Потертості – модна фішка

Коротке пальто знову актуальне

Жіночий лонгслів — обов’язковий атрибут весняного гардеробу

Оверсайз не втрачає популярності

Клітинка — вічний принт

Асиметрія вийшла у тренд

Раніше "Телеграф" розповідав як вибрати стильне пальто на весну-2023. А ще ми писали про найпопулярніші прикраси, які актуальні цього року.