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Жіночий лонгслів, лофери та ще топ-6 must have сезону: без цих речей не обійтися цієї весни (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Настав час оновити гардероб Новина оновлена 06 березня 2023, 22:07
Настав час оновити гардероб. Фото Getty Images

Весняна погода сприяє створенню стильних аутфітів

З настанням весни варто переглянути свій гардероб. Важливо підібрати актуальний верхній одяг, знайти пару-трійку трендових речей та доповнити цей арсенал стильним взуттям.

Детальніше про головні тренди весни 2023 року розповідає стилістка Інна у своєму блозі (stylist.inna) в Інстаграм. Який одяг та взуття в моді цього сезону? Читайте далі.

У топ-8 must have цієї весни опинилися:

  • Коротке пальто – хороша альтернатива тренчу чи куртці.
  • Картаті сорочки. Їх можна носити як верхній одяг, якщо погода дозволяє.
  • Асиметричні спідниці – урізноманітнюють ваші весняні образи.
  • Верхній одяг у вінтажному стилі. У тому числі куртки та пальта з потертостями.
  • Об’ємні джинси. Оверсайз все ще лишається з нами.
  • Акуратні лофери або балетки, останні міцно повернулися в тренди.
  • Приталені лонгсліви. Стилістка пропонує одягати одразу два чи три.
  • Джинсовий верхній одяг. Тотал денім – гаряча тенденція.
Образи з лоферами та балетками
Лофери та балетки — універсальна пара для весни
Образи з денімом
Денім – гарячий тренд
Образи з вінтажними куртками
Потертості – модна фішка
Образи з коротким пальто
Коротке пальто знову актуальне
Образи з лонгслів
Жіночий лонгслів — обов’язковий атрибут весняного гардеробу
Образи з джинсами
Оверсайз не втрачає популярності
Образи з сорочкою у клітинку
Клітинка — вічний принт
Образи з асиметричними спідницями
Асиметрія вийшла у тренд

Раніше "Телеграф" розповідав як вибрати стильне пальто на весну-2023. А ще ми писали про найпопулярніші прикраси, які актуальні цього року.

Теги:
#Мода #Тренди