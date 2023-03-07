Наймиліший верхній одяг 2023: які пальта актуальні весняного сезону (фото)

Стильним може бути не тільки класичне пальто, але й з трендовим принтом і ризикованими кольорами

Настав той момент, коли сонце починає вводити нас в оману, – і ми одягаємо улюблене пальто, щоб замерзнути й наступного дня знову повернутися до пуховика. Але зовсім скоро погода стане ідеальною саме для пальт.

Класичне пальто в бежевому, чорному або ж коричневому кольорі – база будь-якого гардероба, розповіли у блозі про моду "MODEISME". Воно може бути прямим чи оверсайз, з опущеною лінією плеча чи приталеним, — хоча б один з таких фасонів у вас точно є. Але в цьому матеріалі говоримо про абсолютно протилежне.

На фото нижче представлено 12 пальт різної довжини й крою. З трендовим анімалістичним принтом й досить ризикованими, як для верхнього одягу, кольорами. Якщо хочете урізноманітнити свій гардероб, зробити його яскравішим і не таким, як у більшості, зверніть увагу на ці моделі.

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не тільки пальтами і тренчами.