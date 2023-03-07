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Наймиліший верхній одяг 2023: які пальта актуальні весняного сезону (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Класичне пальто - база будь-якого гардероба Новина оновлена 07 березня 2023, 07:45
Класичне пальто - база будь-якого гардероба. Фото freepik.com

Стильним може бути не тільки класичне пальто, але й з трендовим принтом і ризикованими кольорами

Настав той момент, коли сонце починає вводити нас в оману, – і ми одягаємо улюблене пальто, щоб замерзнути й наступного дня знову повернутися до пуховика. Але зовсім скоро погода стане ідеальною саме для пальт.

Класичне пальто в бежевому, чорному або ж коричневому кольорі – база будь-якого гардероба, розповіли у блозі про моду "MODEISME". Воно може бути прямим чи оверсайз, з опущеною лінією плеча чи приталеним, — хоча б один з таких фасонів у вас точно є. Але в цьому матеріалі говоримо про абсолютно протилежне.

На фото нижче представлено 12 пальт різної довжини й крою. З трендовим анімалістичним принтом й досить ризикованими, як для верхнього одягу, кольорами. Якщо хочете урізноманітнити свій гардероб, зробити його яскравішим і не таким, як у більшості, зверніть увагу на ці моделі.

модне пальто 2023
модне пальто 2023
модне пальто 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не тільки пальтами і тренчами.

Теги:
#Мода #Пальто #Верхній одяг