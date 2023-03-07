Наймодніші черевики цієї весни: три моменти, які потрібно врахувати при покупці челсі (фото)

З черевиками челсі можна скласти багато стильних образів

У весняному гардеробі має бути не лише актуальний верхній одяг, а й стильна пара взуття. Відмінний варіант — черевики челсі, досить функціональні й універсальні.

Які челсі купити на весну 2023 року? Докладніше про це розповідає стилістка Наталія Вікторова у своєму блозі в Інстаграм.

Черевики челсі ідеально підійдуть для весни. Наприклад, впишуться в мікс класичного та спортивного стилю, який зараз у моді. Крім того, це комфортне і практичне взуття, та й вибір моделей радує різноманітністю.

Стилістка радить звертати увагу на три моменти при виборі челсі:

Висота халяви. У місці, де вона закінчується, проходить горизонталь, тому утворюється розширення. Спробуйте різні варіанти за висотою та знайдіть свою модель.

У місці, де вона закінчується, проходить горизонталь, тому утворюється розширення. Спробуйте різні варіанти за висотою та знайдіть свою модель. Масштаб платформи. Пам’ятайте, що масштаб взуття порівнюється зі зростом, обсягом фігури, розміром ноги. Чим мініатюрніша дівчина – тим меншим за обсягом має бути взуття.

Пам’ятайте, що масштаб взуття порівнюється зі зростом, обсягом фігури, розміром ноги. Чим мініатюрніша дівчина – тим меншим за обсягом має бути взуття. Ширина халяви. Розширена халява створює розслабленість і надає об’єму, вужча — зібраний і елегантний образ. Стилістка закликала не допускати надмірне облягання й ефект навислих складок, а давати "трохи повітря".

Черевики гармоніюють не лише зі штанами

Колір і стиль — справа смаку

Зверніть увагу на висоту взуття

Ширина халяви також важлива

Мініатюрним дівчатам не підійдуть масивні моделі

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