Наймодніші черевики цієї весни: три моменти, які потрібно врахувати при покупці челсі (фото)
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З черевиками челсі можна скласти багато стильних образів
У весняному гардеробі має бути не лише актуальний верхній одяг, а й стильна пара взуття. Відмінний варіант — черевики челсі, досить функціональні й універсальні.
Які челсі купити на весну 2023 року? Докладніше про це розповідає стилістка Наталія Вікторова у своєму блозі в Інстаграм.
Черевики челсі ідеально підійдуть для весни. Наприклад, впишуться в мікс класичного та спортивного стилю, який зараз у моді. Крім того, це комфортне і практичне взуття, та й вибір моделей радує різноманітністю.
Стилістка радить звертати увагу на три моменти при виборі челсі:
- Висота халяви. У місці, де вона закінчується, проходить горизонталь, тому утворюється розширення. Спробуйте різні варіанти за висотою та знайдіть свою модель.
- Масштаб платформи. Пам’ятайте, що масштаб взуття порівнюється зі зростом, обсягом фігури, розміром ноги. Чим мініатюрніша дівчина – тим меншим за обсягом має бути взуття.
- Ширина халяви. Розширена халява створює розслабленість і надає об’єму, вужча — зібраний і елегантний образ. Стилістка закликала не допускати надмірне облягання й ефект навислих складок, а давати "трохи повітря".
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття "краде стрункість" і перейшло до розряду антитрендів цього сезону. А ще ми писали про інші модні варіанти взуття на весну, у тому числі лофери та балетки.