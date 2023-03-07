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Наймодніші черевики цієї весни: три моменти, які потрібно врахувати при покупці челсі (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Челсі — чудовий варіант взуття на весну Новина оновлена 07 березня 2023, 16:36
Челсі — чудовий варіант взуття на весну. Фото pexels.com

З черевиками челсі можна скласти багато стильних образів

У весняному гардеробі має бути не лише актуальний верхній одяг, а й стильна пара взуття. Відмінний варіант — черевики челсі, досить функціональні й універсальні.

Які челсі купити на весну 2023 року? Докладніше про це розповідає стилістка Наталія Вікторова у своєму блозі в Інстаграм.

Черевики челсі ідеально підійдуть для весни. Наприклад, впишуться в мікс класичного та спортивного стилю, який зараз у моді. Крім того, це комфортне і практичне взуття, та й вибір моделей радує різноманітністю.

Стилістка радить звертати увагу на три моменти при виборі челсі:

  • Висота халяви. У місці, де вона закінчується, проходить горизонталь, тому утворюється розширення. Спробуйте різні варіанти за висотою та знайдіть свою модель.
  • Масштаб платформи. Пам’ятайте, що масштаб взуття порівнюється зі зростом, обсягом фігури, розміром ноги. Чим мініатюрніша дівчина – тим меншим за обсягом має бути взуття.
  • Ширина халяви. Розширена халява створює розслабленість і надає об’єму, вужча — зібраний і елегантний образ. Стилістка закликала не допускати надмірне облягання й ефект навислих складок, а давати "трохи повітря".
Челсі під спідницю
Черевики гармоніюють не лише зі штанами
Черевики челсі
Колір і стиль — справа смаку
Черевики челсі
Зверніть увагу на висоту взуття
Черевики челсі
Ширина халяви також важлива
Черевики челсі
Мініатюрним дівчатам не підійдуть масивні моделі

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття "краде стрункість" і перейшло до розряду антитрендів цього сезону. А ще ми писали про інші модні варіанти взуття на весну, у тому числі лофери та балетки.

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#Мода #Взуття #Черевики