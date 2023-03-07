Мінімалізм, великі сумки та ще 7 гарячих трендів: що модно носити цієї весни (фото)
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Цього сезону дизайнери порадували різноманітністю тенденцій
Зовсім скоро на вулиці потеплішає, тому настав час переглянути свій гардероб. Якщо додати всього пару-трійку модних речей, то градус стилю у ваших весняних образах стане на порядок вищим.
Який одяг у моді навесні 2023 року? Докладніше про це розповідає блог про стиль whatshewearsnow в Інстаграм.
Варто звернути увагу щонайменше на дев’ять гарячих тенденцій. Деякі, наприклад, денім або леопардовий принт, зміцнили популярність з минулих сезонів. А ось байкерські куртки – щось нове, але доречне для весняних аутфітів. Крім того, повернулися в моду занижена талія та великі сумки. Якщо хочеться зробити образ яскравим, використовуйте елементи сріблястих і золотистих відтінків, адже вони зараз на піку трендів.
Тренди весни-2023
Великі сумки
Анімалістичний принт
Денім
Байкерська естетика (особливо актуальні куртки)
Довга сукня
Мінімалізм
Оверсайз блейзер
Штани з низькою талією
Срібло та золото
Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки опинилися у топі трендів цієї весни: стильний аксесуар доповнить будь-який образ. А також ми писали, які тренчі в моді цього сезону і з чим поєднувати цей елемент верхнього одягу, щоб створити гарний лук.