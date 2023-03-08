Ніяких хайлайтерів та пишних вій: тренди макіяжу, про які давно час забути (фото)

Відмовляйтеся від цих трендів, якщо хочете виглядати стильно

Бьюті-тренди та модні тенденції макіяжу змінюються набагато повільніше, ніж антитренди в одязі. Іноді "перехід" різкий, проте найчастіше це відбувається поступово. І все-таки щороку з’являються нові тренди та антитренди макіяжу.

І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про антитренди. Оскільки в тренді натуральність, візажисти поступово відмовляються від накладних вій, зайвого сяйва тощо, пише Ukr.Media.

Антитренди макіяжу 2023 року

Кремовий контуринг — цієї весни пора краще замінити кремові варіанти на сухий блискучий бронзер і ніжні персикові рум’яна. Таким чином макіяж буде набагато свіжішим і буде створити молодший вигляд.

Матові помади також залиште у минулому. Їм на зміну прийшли сяйнисті та блискучі текстури. Такі помади легко наносити навіть без олівця, а також вони не підкреслюють тріщини та лущення на губах.

Блискучий хайлайтер – тренд, який застарів. Йому на зміну прийшла "скляна шкіра". Це гладка доглянута шкіра з легким вологим ефектом, який можна створити за допомогою блискучої бази під макіяж.

Пишні накладні вії. Оскільки в тренді натуральність, візажисти рекомендують відмовлятися від використання накладних вій. Вибирайте легку туш, яка забарвить ваші вії, але не зробить їх надто інтенсивними.

Зачесані нагору брови — дивний і неприродний тренд зжив своє. Укладайте брови по зростанню волосся, щоб обличчя виглядало натуральніше.

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