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Ніяких хайлайтерів та пишних вій: тренди макіяжу, про які давно час забути (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Антитренди макіяжу 2023 року Новина оновлена 08 березня 2023, 07:37
Антитренди макіяжу 2023 року. Фото gettyimages

Відмовляйтеся від цих трендів, якщо хочете виглядати стильно

Бьюті-тренди та модні тенденції макіяжу змінюються набагато повільніше, ніж антитренди в одязі. Іноді "перехід" різкий, проте найчастіше це відбувається поступово. І все-таки щороку з’являються нові тренди та антитренди макіяжу.

І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про антитренди. Оскільки в тренді натуральність, візажисти поступово відмовляються від накладних вій, зайвого сяйва тощо, пише Ukr.Media.

Антитренди макіяжу 2023 року

  • Кремовий контуринг — цієї весни пора краще замінити кремові варіанти на сухий блискучий бронзер і ніжні персикові рум’яна. Таким чином макіяж буде набагато свіжішим і буде створити молодший вигляд.
Антитренди макіяжу 2023 року
  • Матові помади також залиште у минулому. Їм на зміну прийшли сяйнисті та блискучі текстури. Такі помади легко наносити навіть без олівця, а також вони не підкреслюють тріщини та лущення на губах.
Антитренди макіяжу 2023 року
  • Блискучий хайлайтер – тренд, який застарів. Йому на зміну прийшла "скляна шкіра". Це гладка доглянута шкіра з легким вологим ефектом, який можна створити за допомогою блискучої бази під макіяж.
Антитренди макіяжу 2023 року
  • Пишні накладні вії. Оскільки в тренді натуральність, візажисти рекомендують відмовлятися від використання накладних вій. Вибирайте легку туш, яка забарвить ваші вії, але не зробить їх надто інтенсивними.
Антитренди макіяжу 2023 року
  • Зачесані нагору брови — дивний і неприродний тренд зжив своє. Укладайте брови по зростанню волосся, щоб обличчя виглядало натуральніше.
Антитренди макіяжу 2023 року

Раніше ми розповідали про 7 б’ют трендів цієї зими, які підійдуть майже кожній. Тенденції сезону підкажуть, як нафарбувати очі та губи, оформити брови та підібрати помаду для цього сезону.

Теги:
#Мода #Макіяж #Антітренд #Антітренд