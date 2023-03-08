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Річ здатна перетворити вас на богиню: як правильно обрати пальто на весну 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Наймодніші пальта на весну 2023 року Новина оновлена 08 березня 2023, 20:17
Наймодніші пальта на весну 2023 року. Фото gettyimages

Гайд за основними трендовими фасонами пальта у 2023 році.

Пальто — це найпопулярніший верхній одяг на весняний період. Це настільки універсальний варіант, що його можна носити під черевики, чоботи на підборах і без, а також під кросівки. Головне – вибрати стильний фасон, який підійде вам по фігурі.

Стиліст Олена, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком purpur.stylist, поділилася на своїй сторінці невеликою добіркою стильних фасонів пальто на весну 2023 року., які йдуть тільки худеньким або дам плюссайз.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Найпопулярніший варіант – однобортне/двобортне пальто із запахом . Дівчатам із фігурою груша та годинник таке пальто підкреслить талію, з прямокутником — її домальовує, а перевернутому трикутнику збалансує верх і низ. Але якщо у вас активний животик, то це не ваш варіант!

Пряме однобортне/двобортне пальто – ще один універсальний варіант. Для яблука просто знахідка, бо витягує фігуру. Також підходить і прямокутникам. А ось власницям фігури груші потрібно бути обережною, тому що таке пальто може бути великим зверху та малим знизу.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Пальто на запах це ідеальний варіант, якщо у вас складний тип фігури, тому що його можна посадити, як вам потрібно! Але якщо у вас дуже об’ємний животик, потрібно бути обережним, адже може виникнути ефект вагітності.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Пальто-кокон – варіант для плюссайзу яблучка та прямокутника. Якщо у вас об’ємний животик – сміливо купуємо.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Пальто-кімоно – гарне, об’ємне та розкішне, але воно може збільшити зону грудей та плечей.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Приталене пальто – найпопулярніший тренд 2023 року. Добре сідає на пісочний годинник та прямокутники. Гарний варіант для груші. Перевернутому трикутнику підійде лише в тендітній статурі. Категорично не підходить яблуку.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Кейп – актуально, сміливо та цікаво. Сідає на всі постаті.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Коротке пальто-жакет – ще один тренд 2023 року. В ідеалі має закривати середину стегна та бути достатньо об’ємним, щоб не було складок. Підходить під будь-яке зростання.

Наймодніші пальта на весну 2023 року

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не лише пальто та тренчами.

Теги:
#Мода #Стиль #Пальто