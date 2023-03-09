Який манікюр зробити, щоб бути у тренді у 2023 році: поради професійного майстра (фото)

Красиві ідеї стильного та актуального манікюру на весну 2023 року

"Який же манікюр зробити цього разу?" — Це проблема, з якою знайома кожна дівчина. Перед походом до салону краси у пошуках ідеального дизайну 100% перебираються різні пабліки у соцмережах чи модні журнали, де публікуються фотоідеї манікюру. Однак робити цього не обов’язково, адже знаючи про тренди манікюру 2023 року можна придумати свій власний дизайн.

З цим питанням "Телеграф" звернувся до професійного майстра манікюру Таїсії (@tais__nails). В ексклюзивному коментарі для нас вона розповіла, який же манікюр зробити, щоб бути у тренді у 2023 році, виділивши окремо довжину, форму, колір та дизайн нігтів.

"Почнемо з того, що тренд 2023 це натуральність" — зазначає майстер, тому при виборі дизайну нігтів вона радить вибирати напівпрозорі, нюдові та молочні відтінки. Щобільше, це ті кольори, які завжди актуальні.

З дизайнів зараз дуже популярна поталь, стемпінг, втирання і куди ж без класики — французький манікюр.

Що стосується довжини та форми – зараз актуальні короткі нігтики. А якщо вже хочеться довжини, то краще щоб вона була мінімальною. За формою — вже не один рік на піку популярності залишається м’який квадрат. Гострі й довгі нігті залишилися в минулому — настав час про них забути.

"Тож, якщо ви хочете бути в тренді в 2023 році, обирайте натуральність: короткий м’який квадрат з напівпрозорим кольором і трохи поталі додасть шарму вашому манікюру" - радить майстер.

Раніше ми розповідали про манікюр, який видає низьку самооцінку. Фахівці називають кілька дизайнів, яких слід уникати, якщо не хочете раптово здешевити свій образ.