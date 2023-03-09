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Який манікюр зробити, щоб бути у тренді у 2023 році: поради професійного майстра (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру 2023 року Новина оновлена 09 березня 2023, 12:31
Тренди манікюру 2023 року. Фото gettyimages

Красиві ідеї стильного та актуального манікюру на весну 2023 року

"Який же манікюр зробити цього разу?" — Це проблема, з якою знайома кожна дівчина. Перед походом до салону краси у пошуках ідеального дизайну 100% перебираються різні пабліки у соцмережах чи модні журнали, де публікуються фотоідеї манікюру. Однак робити цього не обов’язково, адже знаючи про тренди манікюру 2023 року можна придумати свій власний дизайн.

З цим питанням "Телеграф" звернувся до професійного майстра манікюру Таїсії (@tais__nails). В ексклюзивному коментарі для нас вона розповіла, який же манікюр зробити, щоб бути у тренді у 2023 році, виділивши окремо довжину, форму, колір та дизайн нігтів.

"Почнемо з того, що тренд 2023 це натуральність" — зазначає майстер, тому при виборі дизайну нігтів вона радить вибирати напівпрозорі, нюдові та молочні відтінки. Щобільше, це ті кольори, які завжди актуальні.

Тренди манікюру 2023 року

З дизайнів зараз дуже популярна поталь, стемпінг, втирання і куди ж без класики — французький манікюр.

Тренди манікюру 2023 року
Тренди манікюру 2023 року
Тренди манікюру 2023 року
Тренди манікюру 2023 року

Що стосується довжини та форми – зараз актуальні короткі нігтики. А якщо вже хочеться довжини, то краще щоб вона була мінімальною. За формою — вже не один рік на піку популярності залишається м’який квадрат. Гострі й довгі нігті залишилися в минулому — настав час про них забути.

Тренди манікюру 2023 року
Тренди манікюру 2023 року
Тренди манікюру 2023 року

"Тож, якщо ви хочете бути в тренді в 2023 році, обирайте натуральність: короткий м’який квадрат з напівпрозорим кольором і трохи поталі додасть шарму вашому манікюру" - радить майстер.

Тренди манікюру 2023 року
Тренди манікюру 2023 року

Раніше ми розповідали про манікюр, який видає низьку самооцінку. Фахівці називають кілька дизайнів, яких слід уникати, якщо не хочете раптово здешевити свій образ.

Теги:
#Мода #Манікюр #Жіноча мода #Тренди