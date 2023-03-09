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Топ-5 наймодніших пар взуття цієї весни: у чому буде і красиво, і зручно (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття – важлива частина весняного образу
Взуття – важлива частина весняного образу. Фото Getty Images

Ефектні ботильйони або зручні черевики – вибір за вами

Навесні важливо оновити свій гардероб не лише трендовим одягом та аксесуарами, а й підібрати актуальну пару взуття. Тим більше що останні тенденції дозволяють знайти одночасно зручне та гарне взуття.

Які черевики, чоботи, туфлі, босоніжки, кеди й кросівки у моді навесні 2023 року? Докладніше про це розповідає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Інстаграм.

Взуття дуже важливе в будь-якому весняному аутфіті. Воно не лише виконує прикладну функцію, а й завершує образ. На весну-2023 ви можете купити базову модель кросівок, або вибрати ефектні ботильйони, які стануть акцентом луку.

Стилістка виділяє топ-5 модного взуття цієї весни:

  • Ковбойські чоботи. Відмінно поєднуються з різними стилями, підвищуючи градус стилю у вашому луку.
  • Ботильйони і босоніжки на платформі.
  • Кросівки та кеди. Якщо ви шукаєте зручне взуття на весну, то придивіться до моделей Adidas Samba й Gazelle.
  • Ботильйони. На піку трендів сокс бутс (англ. socks – шкарпетка), які стануть родзинкою будь-якого образу.
  • Балетки та туфлі а-ля "Мері Джейн", їх легко впізнати за витонченою перетинкою.
Балетки
Балетки знову в моді
Кеди Адідас
Найтрендовіша модель
Взуття на платформі
Платформа залишається актуальною
Ботильйони золоті
Металік – хіт сезону
Ковбойські чоботи
Універсальна пара взуття на весну

Раніше "Телеграф" розповідав, що в моді залишаються черевики челсі, які чудово підійдуть для весняної погоди. Однак є кілька нюансів, які варто зважити при виборі взуття.

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#Мода #Взуття #Тренди