Топ-5 наймодніших пар взуття цієї весни: у чому буде і красиво, і зручно (фото)
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Ефектні ботильйони або зручні черевики – вибір за вами
Навесні важливо оновити свій гардероб не лише трендовим одягом та аксесуарами, а й підібрати актуальну пару взуття. Тим більше що останні тенденції дозволяють знайти одночасно зручне та гарне взуття.
Які черевики, чоботи, туфлі, босоніжки, кеди й кросівки у моді навесні 2023 року? Докладніше про це розповідає українська стилістка Ната Москаленко у своєму блозі в Інстаграм.
Взуття дуже важливе в будь-якому весняному аутфіті. Воно не лише виконує прикладну функцію, а й завершує образ. На весну-2023 ви можете купити базову модель кросівок, або вибрати ефектні ботильйони, які стануть акцентом луку.
Стилістка виділяє топ-5 модного взуття цієї весни:
- Ковбойські чоботи. Відмінно поєднуються з різними стилями, підвищуючи градус стилю у вашому луку.
- Ботильйони і босоніжки на платформі.
- Кросівки та кеди. Якщо ви шукаєте зручне взуття на весну, то придивіться до моделей Adidas Samba й Gazelle.
- Ботильйони. На піку трендів сокс бутс (англ. socks – шкарпетка), які стануть родзинкою будь-якого образу.
- Балетки та туфлі а-ля "Мері Джейн", їх легко впізнати за витонченою перетинкою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в моді залишаються черевики челсі, які чудово підійдуть для весняної погоди. Однак є кілька нюансів, які варто зважити при виборі взуття.