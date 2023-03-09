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Наймодніша спідниця у 2023 році: які моделі "максі" зроблять ваші образи актуальними (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Тренд 2023 року - спідниця максі
Тренд 2023 року - спідниця максі. Фото instagram.com/elena.merkulovaa

Оберіть свій варіант і почніть експериментувати з трендом цієї весни

Модна спідниця максі — це доволі безпечний тренд, тому що з такою спідницею можна робити багато різних образів. І це не щось дуже масове і пам’ятне, що наступного сезону всім набридне.

До того ж це дійсно щось нове, свіже і дуже жіночне, підкреслює стиліст Олена Меркулова. Максіспідниця може бути як із деніму (це доречі окремий тренд), шовку, шерсті чи хлопку. Віскози і якісного поліестеру боятись також не варто. Ці спідниці не мнуться, враховуючи довжину — це важливий фактор.

"Носити одну і ту саму спідницю можна зовсім по-різному, На вечір з підборами, з піджаком і лоферами, з сандалями і майкою", — зазначає стиліст.

спідниця максі на дівчатах
спідниця максі на дівчатах
спідниця максі на дівчатах
спідниця максі на дівчатах
спідниця максі на дівчатах

Раніше "Телеграф" розповідав, який стиль підходить жінкам, які віддають перевагу комфорту і стриманості. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів, які дуже прості у своїй реалізації.

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#Мода #Спідниці #Тренди