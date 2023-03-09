Наймодніша спідниця у 2023 році: які моделі "максі" зроблять ваші образи актуальними (фото)

Оберіть свій варіант і почніть експериментувати з трендом цієї весни

Модна спідниця максі — це доволі безпечний тренд, тому що з такою спідницею можна робити багато різних образів. І це не щось дуже масове і пам’ятне, що наступного сезону всім набридне.

До того ж це дійсно щось нове, свіже і дуже жіночне, підкреслює стиліст Олена Меркулова. Максіспідниця може бути як із деніму (це доречі окремий тренд), шовку, шерсті чи хлопку. Віскози і якісного поліестеру боятись також не варто. Ці спідниці не мнуться, враховуючи довжину — це важливий фактор.

"Носити одну і ту саму спідницю можна зовсім по-різному, На вечір з підборами, з піджаком і лоферами, з сандалями і майкою", — зазначає стиліст.

Раніше "Телеграф" розповідав, який стиль підходить жінкам, які віддають перевагу комфорту і стриманості. Стиліст запропонувала чотири формули сучасних образів, які дуже прості у своїй реалізації.