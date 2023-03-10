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Названо п’ять трендів штанів, без яких ваш гардероб буде "голим" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Шкіряні штани — один із головних трендів у 2023 році
Шкіряні штани — один із головних трендів у 2023 році. Фото instagram.com/ukrainefashion.ua

Ці весняні штани актуальні завдяки багатьом дизайнерам

Шкіра — один з "гарячих" модних трендів у новому сезоні. Байкерська тема знову повертається, а з нею і всі ключові тренди, які легко можна застосувати в сучасних повсякденних образах.

Крім шкіряних штанів актуальні у 2023 році ще чотири тренди цього елементу одягу, якими ви можете поповнити свій "голодний" на новинки весняний гардероб. Як пише nv.ua, актуальними зараз є смарт джоггери, штани з низькою посадкою, широкі штани та карго.

Смарт джоггери

Експерти рекомендують вибирати нетипові та якісні матеріали, щоб надати простій парі елегантності.

Смарт джоггери штани
Смарт джоггери штани

Шкіряні штани

Штани зі штучної або справжньої шкіри, та ще й з піджаком у тон, нададуть виразності вашому образу.

Шкіряні штани
Шкіряні штани

Штани з низькою посадкою

Відлуння нульових, яке ідеально поєднується з кроп-топами та приталеними футболками.

Штани з низькою посадкою
Штани з низькою посадкою

Широкі брюки

Варіанти стилізацій безмежні, а фасон підходить буквально будь-якому вбранню.

Широкі брюки
Широкі брюки

Карго

Поки класичні джинси пропонують жінкам кишені менше, ніж дитячі, карго задовольняють це питання цілком.

штани карго
штани карго

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не лише пальто та тренчами.

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#Мода #Штани #Тренди