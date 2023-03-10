Названо п’ять трендів штанів, без яких ваш гардероб буде "голим" (фото)

Ці весняні штани актуальні завдяки багатьом дизайнерам

Шкіра — один з "гарячих" модних трендів у новому сезоні. Байкерська тема знову повертається, а з нею і всі ключові тренди, які легко можна застосувати в сучасних повсякденних образах.

Крім шкіряних штанів актуальні у 2023 році ще чотири тренди цього елементу одягу, якими ви можете поповнити свій "голодний" на новинки весняний гардероб. Як пише nv.ua, актуальними зараз є смарт джоггери, штани з низькою посадкою, широкі штани та карго.

Смарт джоггери

Експерти рекомендують вибирати нетипові та якісні матеріали, щоб надати простій парі елегантності.

Шкіряні штани

Штани зі штучної або справжньої шкіри, та ще й з піджаком у тон, нададуть виразності вашому образу.

Штани з низькою посадкою

Відлуння нульових, яке ідеально поєднується з кроп-топами та приталеними футболками.

Широкі брюки

Варіанти стилізацій безмежні, а фасон підходить буквально будь-якому вбранню.

Карго

Поки класичні джинси пропонують жінкам кишені менше, ніж дитячі, карго задовольняють це питання цілком.

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не лише пальто та тренчами.