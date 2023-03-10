Від металіка до пастелі: топ-5 кольорів манікюру, які опинилися на піку популярності у березні (фото)
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Навесні в моду входять яскраві відтінки, але і улюблений багатьма сріблястий залишається в тренді
З настанням весни хочеться додати до свого гардеробу фарб, або хоча б нанести соковитий колір лаку на нігті. На щастя, у моду увійшов яскравий помаранчевий, але й стриманіші відтінки залишаються актуальними.
Нейл-експерти рекомендують у березні 2023 року звернути увагу на п’ять топових відтінків, які прикрасять ваші нігті. З ними ваш манікюр буде бездоганним, пише whowhatwear.
Тренди манікюру
Сріблястий
Металик вже який сезон залишається на піку трендів як в одязі, так і в нейл-дизайні. Футуристичний відтінок — ідеальний спосіб додати трохи блиску у ваше повсякденне життя. Тож сріблясті відтінки – гарний вибір для березневого манікюру.
Кремовий
Віддаєте перевагу нюдовому манікюру, але хочете вийти на новий рівень? Тоді кремовий лак може стати вашим новим фаворитом. Мінімалістичний блиск або лаковане покриття – новий тренд нейл-арту в стилі нюд.
Помаранчевий
Якщо навесні хочеться бути яскравішою – подивіться на цей соковитий тон помаранчевого! З такими кольором ваші нігті будуть акцентом березневих аутфітів.
Перламутрова пастель
Пастельно-перлинний манікюр – ще одна популярна колірна тенденція, за словами нейл-майстрів. Просто виберіть рожевий або бузковий відтінок і додайте зверху мерехтіння.
Рожевий у стилі Барбі
Носіть цей новий березневий фаворит як на коротких нігтях, так і на довгих. Особливо вдало цей дизайн манікюру впишеться в образи в естетиці нульових, які повернулися в моду.
Раніше "Телеграф" розповідав, який колір лаку став новою класикою у сфері нейл-арту. А ще ми писали, що може розповісти про дівчину колір та форма нігтів.