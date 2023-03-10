Від металіка до пастелі: топ-5 кольорів манікюру, які опинилися на піку популярності у березні (фото)

Навесні в моду входять яскраві відтінки, але і улюблений багатьма сріблястий залишається в тренді

З настанням весни хочеться додати до свого гардеробу фарб, або хоча б нанести соковитий колір лаку на нігті. На щастя, у моду увійшов яскравий помаранчевий, але й стриманіші відтінки залишаються актуальними.

Нейл-експерти рекомендують у березні 2023 року звернути увагу на п’ять топових відтінків, які прикрасять ваші нігті. З ними ваш манікюр буде бездоганним, пише whowhatwear.

Тренди манікюру

Сріблястий

Металик вже який сезон залишається на піку трендів як в одязі, так і в нейл-дизайні. Футуристичний відтінок — ідеальний спосіб додати трохи блиску у ваше повсякденне життя. Тож сріблясті відтінки – гарний вибір для березневого манікюру.

Металик не втрачає популярності

Кремовий

Віддаєте перевагу нюдовому манікюру, але хочете вийти на новий рівень? Тоді кремовий лак може стати вашим новим фаворитом. Мінімалістичний блиск або лаковане покриття – новий тренд нейл-арту в стилі нюд.

Ніжний манікюр

Помаранчевий

Якщо навесні хочеться бути яскравішою – подивіться на цей соковитий тон помаранчевого! З такими кольором ваші нігті будуть акцентом березневих аутфітів.

Додайте яскравості

Перламутрова пастель

Пастельно-перлинний манікюр – ще одна популярна колірна тенденція, за словами нейл-майстрів. Просто виберіть рожевий або бузковий відтінок і додайте зверху мерехтіння.

Блиск та натуральність в одному флаконі

Рожевий у стилі Барбі

Носіть цей новий березневий фаворит як на коротких нігтях, так і на довгих. Особливо вдало цей дизайн манікюру впишеться в образи в естетиці нульових, які повернулися в моду.

Манікюр а-ля Барбі

Раніше "Телеграф" розповідав, який колір лаку став новою класикою у сфері нейл-арту. А ще ми писали, що може розповісти про дівчину колір та форма нігтів.