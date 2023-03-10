Балетки – супертренд весни-2023: сім образів із цим взуттям, які сподобаються всім (фото)
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З балетками можна скласти безліч стильних аутфітів
Навесні важливо не тільки оновити гардероб парою-трійкою модних речей, а й приділити увагу актуальному взуттю. Для теплішої погоди ідеально підійдуть балетки — одна з найзручніших моделей жіночого взуття.
Ці туфлі на низькому ходу все міцніше повертаються до трендів. Як розповідає у своєму Інстаграм-блозі стилістка Ната Москаленко, цього сезону балетки масово заполонили подіуми, а незабаром вийдуть і на вулиці.
За словами стилістки, потрібно вміти будувати актуальні та стильні образи із балетками. Так, давно застаріла формула десятирічної давності: скінни + круглоносі балетки + коротка приталена куртка.
Натомість, Москаленко пропонує створювати цікаві поєднання, використовуючи один стилістичний прийом – мікс полярних стилів. Наприклад, вона радить одягати балетки зі штанами-карго або джинсами-баггі. У таких комбінаціях взуття збалансує відсоток жіночності в образі.
Крім того, актуальними є луки в естетиці мінімалізму 90-х. Характерна риса таких образів — об’ємний верх і довгі прямі спідниці.
Сім стильних образів із балетками на весну-2023
Раніше "Телеграф" розповідав, яке ще взуття у топі трендів навесні 2023 року. Вибрати стильні чоботи чи зручні кросівки досить просто.