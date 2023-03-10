Балетки – супертренд весни-2023: сім образів із цим взуттям, які сподобаються всім (фото)

З балетками можна скласти безліч стильних аутфітів

Навесні важливо не тільки оновити гардероб парою-трійкою модних речей, а й приділити увагу актуальному взуттю. Для теплішої погоди ідеально підійдуть балетки — одна з найзручніших моделей жіночого взуття.

Ці туфлі на низькому ходу все міцніше повертаються до трендів. Як розповідає у своєму Інстаграм-блозі стилістка Ната Москаленко, цього сезону балетки масово заполонили подіуми, а незабаром вийдуть і на вулиці.

За словами стилістки, потрібно вміти будувати актуальні та стильні образи із балетками. Так, давно застаріла формула десятирічної давності: скінни + круглоносі балетки + коротка приталена куртка.

Натомість, Москаленко пропонує створювати цікаві поєднання, використовуючи один стилістичний прийом – мікс полярних стилів. Наприклад, вона радить одягати балетки зі штанами-карго або джинсами-баггі. У таких комбінаціях взуття збалансує відсоток жіночності в образі.

Крім того, актуальними є луки в естетиці мінімалізму 90-х. Характерна риса таких образів — об’ємний верх і довгі прямі спідниці.

Сім стильних образів із балетками на весну-2023

Стильний образ із балетками

Низька талія – тренд з минулого, як і балетки.

Ідеальний весняний аутфіт

Балетки — це зручно та красиво

Це взуття підійде і під джинси

Зі спідницею має не менш шикарний вигляд

Світла вертикаль в образі створює стрункий силует

Раніше "Телеграф" розповідав, яке ще взуття у топі трендів навесні 2023 року. Вибрати стильні чоботи чи зручні кросівки досить просто.