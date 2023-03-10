Топ-4 антитренди 2023 року: терміново викиньте ці речі зі свого гардеробу (фото)

Одна недолуга річ зруйнує весь образ

Цього сезону дизайнери порадували різноманіттям тенденцій, проте не менш важливо стежити за антитрендами. Адже одна неактуальна річ у образі – і ваш вигляд повністю зіпсований.

Що з одягу, взуття й аксесуарів уже давно вийшло із моди? Детальніше про головні антитренди 2023 року розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму блозі в Інстаграм.

Як пояснює Івашова, антитренди — це речі, які колись були на піку популярності, а зараз "неактуальні", "немодні". Однак вона дає важливу рекомендацію: "Пам’ятайте, що мода циклічна, тому не варто викидати "антитренди", достатньо їх добре запакувати та відкласти".

У списку головних антитрендів у 2023 році стилістка виділяє такі:

Дрібне плісування. Зверніть увагу на актуальніші фактури спідниць.

Зверніть увагу на актуальніші фактури спідниць. Масивні кросівки. Відомі бренди поступово віддають перевагу більш універсальним моделям взуття.

Відомі бренди поступово віддають перевагу більш універсальним моделям взуття. Пуховик, декорований хутром. Вінтажна шуба – тренд, а ось зайве прикрашання верхнього одягу – табу.

Вінтажна шуба – тренд, а ось зайве прикрашання верхнього одягу – табу. Шарф-снуд. Їх уже не носять. Зараз у моді довгі шарфи із щільного матеріалу.

Такі кросівки втрачають актуальність

Снуд — шарф-антитренд

Поки що ці спідниці пішли з топу тенденцій

Хутро — не найстильніший і не найекологічніший варіант

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки на піку тенденцій та прикрасять будь-який образ навесні 2023 року. А ще ми писали, як вибрати стильний тренч та з чим поєднувати цей елемент верхнього одягу у березні.