Топ-4 антитренди 2023 року: терміново викиньте ці речі зі свого гардеробу (фото)
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Одна недолуга річ зруйнує весь образ
Цього сезону дизайнери порадували різноманіттям тенденцій, проте не менш важливо стежити за антитрендами. Адже одна неактуальна річ у образі – і ваш вигляд повністю зіпсований.
Що з одягу, взуття й аксесуарів уже давно вийшло із моди? Детальніше про головні антитренди 2023 року розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму блозі в Інстаграм.
Як пояснює Івашова, антитренди — це речі, які колись були на піку популярності, а зараз "неактуальні", "немодні". Однак вона дає важливу рекомендацію: "Пам’ятайте, що мода циклічна, тому не варто викидати "антитренди", достатньо їх добре запакувати та відкласти".
У списку головних антитрендів у 2023 році стилістка виділяє такі:
- Дрібне плісування. Зверніть увагу на актуальніші фактури спідниць.
- Масивні кросівки. Відомі бренди поступово віддають перевагу більш універсальним моделям взуття.
- Пуховик, декорований хутром. Вінтажна шуба – тренд, а ось зайве прикрашання верхнього одягу – табу.
- Шарф-снуд. Їх уже не носять. Зараз у моді довгі шарфи із щільного матеріалу.
Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки на піку тенденцій та прикрасять будь-який образ навесні 2023 року. А ще ми писали, як вибрати стильний тренч та з чим поєднувати цей елемент верхнього одягу у березні.