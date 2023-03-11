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Крута альтернатива зебрі і леопарду: ідеї манікюру з черепаховим принтом (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Нейл-арт "черепаха" популярний у новому сезоні Новина оновлена 11 березня 2023, 17:01
Нейл-арт "черепаха" популярний у новому сезоні. Фото instagram.com

Анімалістичні принти дуже актуальні у 2023 році

Які лише принти не використовують майстри нейл-арту у своїй роботі! Ми вже розповідали про актуальні відтінки манікюру весни, що настала, а також про дизайни нігтів, які видають низьку самооцінку власниці. А тепер поговоримо про анімалістичні малюнки для манікюру, а саме той, який може легко замінити популярні зараз леопардові та зеброві принти.

Трендом манікюру у 2023 році стає черепаховий принт, пише nv.ua. Це спокійніший і менш агресивний дизайн, який зазвичай складається з трьох-чотирьох близьких відтінків коричневого і часом чорного, що плавно перетікають один в одного. По суті, це трохи розтушований леопард у спокійних тонах.

Зробити такий малюнок досить просто і самостійно, як показано на відео нижче. Черепаховий принт можна зробити на кожному нігті повноцінно, так і у вигляді французького манікюру чи невеликих акцентів.

Модні ідеї манікюру з принтом "черепаха"

манікюр принт черепаха
манікюр принт черепаха
манікюр принт черепаха
манікюр принт черепаха
манікюр принт черепаха
манікюр черепаховий принт
манікюр черепаховий принт
манікюр черепаховий принт
манікюр черепаховий принт
манікюр черепаховий принт

Раніше ми розповідали про трендові ідеї молочного манікюру. У нашій добірці — чимало варіантів, тож кожна модниця обов’язково знайде щось собі до душі.

Теги:
#Мода #Манікюр #Принти