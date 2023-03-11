Крута альтернатива зебрі і леопарду: ідеї манікюру з черепаховим принтом (фото, відео)

Анімалістичні принти дуже актуальні у 2023 році

Які лише принти не використовують майстри нейл-арту у своїй роботі! Ми вже розповідали про актуальні відтінки манікюру весни, що настала, а також про дизайни нігтів, які видають низьку самооцінку власниці. А тепер поговоримо про анімалістичні малюнки для манікюру, а саме той, який може легко замінити популярні зараз леопардові та зеброві принти.

Трендом манікюру у 2023 році стає черепаховий принт, пише nv.ua. Це спокійніший і менш агресивний дизайн, який зазвичай складається з трьох-чотирьох близьких відтінків коричневого і часом чорного, що плавно перетікають один в одного. По суті, це трохи розтушований леопард у спокійних тонах.

Зробити такий малюнок досить просто і самостійно, як показано на відео нижче. Черепаховий принт можна зробити на кожному нігті повноцінно, так і у вигляді французького манікюру чи невеликих акцентів.

Модні ідеї манікюру з принтом "черепаха"

Раніше ми розповідали про трендові ідеї молочного манікюру. У нашій добірці — чимало варіантів, тож кожна модниця обов’язково знайде щось собі до душі.