Милі "Мері Джейн" і розкішні балетки: як виглядає взуття, актуальність якого в новому сезоні все вища (фото)

Це дуже витончене і максимально комфортне взуття, яке підходить для будь-яких ситуацій

Такі туфлі як "Мері Джейн" цієї весни на піку популярності. Відмітною їх рисою є круглий носок, стійкі підбори і тонкі ремінці з пряжкою або кнопкою біля кісточок. Разом з балетками "Мері Джейн" вважаються найбажанішими у 2023 році.

Український персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі розповіла про тренди цього взуття. Актуальними кольорами є червоний, золотий, срібний, класичний чорний та білий, адже класика — це безпрограшний варіант в будь-якому образі.

Мері Джейн з квадратним носиком

"Золоті" балетки

Шкіряні балетки

Балетки Anna-Mariе

Балетки Ashley

Балетки Melissa

Туфлі на плоскій підошві

Балетки Mini Jane

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не лише пальто та тренчами.