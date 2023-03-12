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Милі "Мері Джейн" і розкішні балетки: як виглядає взуття, актуальність якого в новому сезоні все вища (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Мері Джейн - одні з найбажаніших туфель цього сезону Новина оновлена 12 березня 2023, 08:47
Мері Джейн - одні з найбажаніших туфель цього сезону. Фото instagram.com/ikos_shoes

Це дуже витончене і максимально комфортне взуття, яке підходить для будь-яких ситуацій

Такі туфлі як "Мері Джейн" цієї весни на піку популярності. Відмітною їх рисою є круглий носок, стійкі підбори і тонкі ремінці з пряжкою або кнопкою біля кісточок. Разом з балетками "Мері Джейн" вважаються найбажанішими у 2023 році.

Український персональний стиліст під ніком watchingukraine в Інстаграмі розповіла про тренди цього взуття. Актуальними кольорами є червоний, золотий, срібний, класичний чорний та білий, адже класика — це безпрограшний варіант в будь-якому образі.

Мері Джейн з квадратним носиком

червоні Мері Джейн з квадратним носиком

"Золоті" балетки

Золоті балетки

Шкіряні балетки

Шкіряні балетки

Балетки Anna-Mariе

Балетки

Балетки Ashley

Балетки білі

Балетки Melissa

Балетки срібні

Туфлі на плоскій підошві

Туфлі на плоскій підошві

Балетки Mini Jane

Балетки леопардові

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні варіанти верхнього одягу весни 2023 року. Список трендів різноманітний не лише пальто та тренчами.

Теги:
#Мода #Взуття #Туфлі #Тренди #Балетки