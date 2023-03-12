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Супертренд весни-2023 – карго: топ-8 речей, з якими ці штани поєднуються ідеально (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Карго – зручні та модні штани Новина оновлена 12 березня 2023, 19:15
Карго – зручні та модні штани. Фото pexels.com

З карго ви зможете скласти багато стильних весняних образів

Штани з місткими кишенями карго не лише практичні, а й стали головним трендом весни 2023 року. Поєднувати цю річ можна не лише з бомбером, а й більш екстравагантними атрибутами гардеробу.

Докладніше про те, як носити штани карго, розповідає українська стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, варто звернути увагу як мінімум на вісім речей, які ідеально поєднуються з карго.

Як розповідає стилістка, штани карго – стильний та функціональний елемент гардеробу, тому носити його можна майже з усім. Наприклад, більш базовою є комбінація карго та бомбера, а ось мікс стилів можна отримати, якщо доповнити ці штани корсетом або класичним піджаком.

З чим носити штани карго:

  • Карго + корсет
  • Карго + цікавий топ (прозорий/з драпіруванням/з квітами/з вирізами)
  • Карго + сорочка
  • Карго + жилет від костюму
  • Карго + піджак
  • Карго + короткий жакет у стилі Chanel
  • Карго + укорочений топ
  • Карго + бомбер
Образи зі штанами карго
Образи зі штанами карго
Образи зі штанами карго
Образи зі штанами карго
Образи зі штанами карго
Образи зі штанами карго
Образи зі штанами карго
Образи зі штанами карго

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще фасони штанів у моді навесні цього року. Шкіряні штани, наприклад, один із головних трендів у 2023 році.

Теги:
#Мода #Штани #Тренди