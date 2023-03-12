Супертренд весни-2023 – карго: топ-8 речей, з якими ці штани поєднуються ідеально (фото)

З карго ви зможете скласти багато стильних весняних образів

Штани з місткими кишенями карго не лише практичні, а й стали головним трендом весни 2023 року. Поєднувати цю річ можна не лише з бомбером, а й більш екстравагантними атрибутами гардеробу.

Докладніше про те, як носити штани карго, розповідає українська стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, варто звернути увагу як мінімум на вісім речей, які ідеально поєднуються з карго.

Як розповідає стилістка, штани карго – стильний та функціональний елемент гардеробу, тому носити його можна майже з усім. Наприклад, більш базовою є комбінація карго та бомбера, а ось мікс стилів можна отримати, якщо доповнити ці штани корсетом або класичним піджаком.

З чим носити штани карго:

Карго + корсет

Карго + цікавий топ (прозорий/з драпіруванням/з квітами/з вирізами)

Карго + сорочка

Карго + жилет від костюму

Карго + піджак

Карго + короткий жакет у стилі Chanel

Карго + укорочений топ

Карго + бомбер

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще фасони штанів у моді навесні цього року. Шкіряні штани, наприклад, один із головних трендів у 2023 році.