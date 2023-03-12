Супертренд весни-2023 – карго: топ-8 речей, з якими ці штани поєднуються ідеально (фото)
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З карго ви зможете скласти багато стильних весняних образів
Штани з місткими кишенями карго не лише практичні, а й стали головним трендом весни 2023 року. Поєднувати цю річ можна не лише з бомбером, а й більш екстравагантними атрибутами гардеробу.
Докладніше про те, як носити штани карго, розповідає українська стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, варто звернути увагу як мінімум на вісім речей, які ідеально поєднуються з карго.
Як розповідає стилістка, штани карго – стильний та функціональний елемент гардеробу, тому носити його можна майже з усім. Наприклад, більш базовою є комбінація карго та бомбера, а ось мікс стилів можна отримати, якщо доповнити ці штани корсетом або класичним піджаком.
З чим носити штани карго:
- Карго + корсет
- Карго + цікавий топ (прозорий/з драпіруванням/з квітами/з вирізами)
- Карго + сорочка
- Карго + жилет від костюму
- Карго + піджак
- Карго + короткий жакет у стилі Chanel
- Карго + укорочений топ
- Карго + бомбер
Раніше "Телеграф" розповідав, які ще фасони штанів у моді навесні цього року. Шкіряні штани, наприклад, один із головних трендів у 2023 році.