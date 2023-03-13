Полуничний нейл-арт, хромований френч і ще 3 тренди манікюру, які прикрасять ваші нігті у 2023 році (фото)

Сподобаються як тим, хто віддає перевагу елегантності, так і тим, хто любить сміливі образи

Весна прийшла, а з нею й сміливі ідеї для манікюру. У новому сезоні повертається в моду хромована обробка нігтів, яка привертає увагу своїм блиском та сяйвом на сонечку. Цей зухвалий манікюр підійде тим, хто не боїться експериментувати та любить яскраві акценти в образах.

Актуальними є п’ять трендів манікюру: від нейтральних і кокетливих варіантів до сміливих і зухвалих рішень, пише life.nv. У новому році звертаємо увагу на полуничні та кришталеві нігті, рожеві перли, хромований французький манікюр та футуристичне титанове покриття.

Полуничні нігті

Титанове покриття

Кришталеві нігті

Хромований френч

Рожеві перли

Раніше "Телеграф" писав про весняні тренди манікюру у 2023 році. У категорії "теплого нейл-арту" — бузковий, томатно-червоний та фісташковий кольори.