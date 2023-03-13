Необов'язково скуповуватись в дорогих бутиках: "гнучкі" тренди, які підійдуть до будь-якого стилю (фото)

Ви можете знайти щось на секонді, щоб залишатись "в тренді"

Якщо ви не та людина, яка пов‘язана з fashion-світом щодня і напряму (модель, інфлюєнсер, селебріті), то купувати свіжі тренди щосезону узагалі не обов‘язково.

Про це зазначає український стиліст Матвій Калугін. За словами експерта, аби бути "у тренді" завжди та створювати самобутні образи, варто розвивати надивленість для розуміння конкретної актуальної естетики та слідкувати за трендами стилістичних прийомів, а не купляти спідницю чи сукню "як у блогерки".

"Якщо ви знаєте, яка естетика нині актуальна та як її адаптувати під себе, тоді у вас з‘являється та сама гнучкість у стилі. Адже ви можете знайти щось подібне у себе в шафі, на секонді, у вінтажних магазинах чи у локальних виробників", — підкреслює стиліст.

Панк

Для панку, наприклад, характерні заклепки та шипи на одязі, булавки, провокативні принти та лого, деконструкція та нерівний край виробів, багато шкіри.

Вамп, готика

Не в останню чергу здобули популярність після виходу серіалу "Wednesday". Таку естетику можуть передати темні відтінки, приталені, агресивно-сексуальні силуети, мереживо, драпірування, вирізи на одязі.

Мілітарі

Естетиці відповідають штани карго, нейлонові бомбери, hiking boots, камуфляжний принт та пісочно-оливкова гамма у вбранні.

Спорт-шик

Поєднує у собі спортивні елементи із гламуром. У сучасній інтерпретації це може бути довга спідниця з дутим жилетом, чи вільні джогери до корсета.

Неоромантизм

Характеризує більш "інтелектуальне" трактування романтизму з грою об‘ємів, фігурними вирізами та стриманими кольорами.

Скандинавський максималізм

Для передачі естетики підійде мікс насичених відтінків, принти у смужку, квіти чи леопард, масивні аксесуари та інфантильність у стилі (накладні комірці, мультяшні принти, високі шкарпетки з балетками тощо).

Mermaid core

Передає естетику загадкових мешканок моря — русалок. Це повітряні сукні з шифону з воланами, спідниці максі, топи з аплікацією, мушлі та морські елементи в аксесуарах та одязі.

Гранж

Поєднує еклектичні елементи та нарочиту невимушеність, подекуди неохайність. Це картаті сорочки, потерті baggy jeans, розтягнуті рвані светри, бомбери.

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