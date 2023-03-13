З чим носити шкіряну куртку навесні: топ-3 ідеї для стильного образу з бомбером (фото)

Шкіряна куртка не тільки функціональна, а й гарячий тренд цього сезону

Шкіряна куртка-бомбер залишається котрий сезон на піку тенденцій. Актуальною вона є і навесні 2023 року. До того ж цей предмет гардеробу дозволить створити образи в різних стилях.

Які бомбери в моді та з чим поєднувати шкіряну куртку навесні-2023, щоб виглядати стильно? Детальніше про це йдеться в блозі про стиль modeis.me в Instagram.

Так, цього сезону шкіряні куртки і бомбери були присутні у колекціях іменитих брендів. У тому числі їх продемонстрували на подіумі Saint Laurent, Miu Miu та Acne Studios. Та й у соціальних мережах інфлюєнсери й стрітстайлери давно хизуються в оверсайз куртках або показують сміливе поєднання бомбера з довгою спідницею.

Стилісти розповідають, що варто звернути увагу як мінімум на три найкращі варіанти стайлінгу шкіряного бомбера цієї весни. По-перше, йдеться про класичне та безпрограшне поєднання шкіряного бомбера з білим топом і денімом внизу. По-друге, не менш ефектний матиме вигляд шкіряний монолук з легінсами та гостроносими чоботями. І третій варіант комбінації – куртка, романтична сукня й трендові балетки.

Трендова куртка сезону

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Раніше "Телеграф" розповідав, що в топі трендів продовжують знаходитися штани карго. Стилістка пояснила, з чим поєднувати цю річ навесні року. А ще ми повідомляли, як вписати у повсякденні образи трендову спідницю максі.