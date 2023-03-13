Топ-11 трендових сумок: такий аксесуар ніколи не вийде з моди (фото)
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Сумок у гардеробі має бути кілька
Саме актуальні аксесуари здатні підвищити градус стилю в образі та зробити ваш аутфіт більш презентабельним і дорогим. Сумка у цьому випадку грає величезне значення.
Якщо хочеться інвестувати в якісну дизайнерську сумку, яка прослужить довгі роки, є щонайменше 11 стильних варіантів. Такі аксесуари ніколи не виходять із моди, йдеться в матеріалі whowhatwear.
Вдало підібрана розкішна сумочка — справді одна з найкращих інвестицій, яку можна зробити для формування гардеробу. Вона послужить вірним компаньйоном у подорожі, впишеться чи не у всі образи і навіть може бути цінною реліквією після того, як вас не стане.
Яка сумка дійсно коштує вкладень? Звичайно, дуже важливо, щоб ви вибрали стиль, який вам подобається, але є кілька інших факторів, які слід враховувати, перш ніж робити велику покупку. Якщо ви готові поринути у світ дизайнерських сумок, то ідеальним варіантом стануть моделі брендів Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Chloé, Céline, Gucci й Loewe.
11 дизайнерських сумок, які не виходять із моди
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