Топ-11 трендових сумок: такий аксесуар ніколи не вийде з моди (фото)

Сумок у гардеробі має бути кілька

Саме актуальні аксесуари здатні підвищити градус стилю в образі та зробити ваш аутфіт більш презентабельним і дорогим. Сумка у цьому випадку грає величезне значення.

Якщо хочеться інвестувати в якісну дизайнерську сумку, яка прослужить довгі роки, є щонайменше 11 стильних варіантів. Такі аксесуари ніколи не виходять із моди, йдеться в матеріалі whowhatwear.

Вдало підібрана розкішна сумочка — справді одна з найкращих інвестицій, яку можна зробити для формування гардеробу. Вона послужить вірним компаньйоном у подорожі, впишеться чи не у всі образи і навіть може бути цінною реліквією після того, як вас не стане.

Яка сумка дійсно коштує вкладень? Звичайно, дуже важливо, щоб ви вибрали стиль, який вам подобається, але є кілька інших факторів, які слід враховувати, перш ніж робити велику покупку. Якщо ви готові поринути у світ дизайнерських сумок, то ідеальним варіантом стануть моделі брендів Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Chloé, Céline, Gucci й Loewe.

11 дизайнерських сумок, які не виходять із моди

Оригінальна знахідка Loewe

Fendi — ще один відомий бренд

Лаконічний варіант від Hermès

Розкішна сумка від Saint Laurent

Нереально модна сумка Bottega Veneta

Сумка Chanel

Куди ж без сумки Christian Dior

Елегантна модель від Jw Anderson

Вічна класика Louis Vuitton

Люкс-сегмент — Prada

М’яка форма у сумки Chloé

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку тенденцій навесні 2023 року. Дизайнери представили красиві та зручні черевики, чоботи, туфлі та кросівки цього сезону.