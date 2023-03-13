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Топ-11 трендових сумок: такий аксесуар ніколи не вийде з моди (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сумка – важлива частина образу
Сумка – важлива частина образу. Фото pexels.com

Сумок у гардеробі має бути кілька

Саме актуальні аксесуари здатні підвищити градус стилю в образі та зробити ваш аутфіт більш презентабельним і дорогим. Сумка у цьому випадку грає величезне значення.

Якщо хочеться інвестувати в якісну дизайнерську сумку, яка прослужить довгі роки, є щонайменше 11 стильних варіантів. Такі аксесуари ніколи не виходять із моди, йдеться в матеріалі whowhatwear.

Вдало підібрана розкішна сумочка — справді одна з найкращих інвестицій, яку можна зробити для формування гардеробу. Вона послужить вірним компаньйоном у подорожі, впишеться чи не у всі образи і навіть може бути цінною реліквією після того, як вас не стане.

Яка сумка дійсно коштує вкладень? Звичайно, дуже важливо, щоб ви вибрали стиль, який вам подобається, але є кілька інших факторів, які слід враховувати, перш ніж робити велику покупку. Якщо ви готові поринути у світ дизайнерських сумок, то ідеальним варіантом стануть моделі брендів Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Chloé, Céline, Gucci й Loewe.

11 дизайнерських сумок, які не виходять із моди

Сумка Loewe
Оригінальна знахідка Loewe
Сумка Fendi
Fendi — ще один відомий бренд
Сумка Hermès
Лаконічний варіант від Hermès
Сумка Saint Laurent
Розкішна сумка від Saint Laurent
Сумка Bottega Veneta
Нереально модна сумка Bottega Veneta
Сумка Chanel
Сумка Chanel
Сумка Christian Dior
Куди ж без сумки Christian Dior
Сумка Jw Anderson
Елегантна модель від Jw Anderson
Сумка Louis Vuitton
Вічна класика Louis Vuitton
Сумка Prada
Люкс-сегмент — Prada
Сумка Chloé
М’яка форма у сумки Chloé

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку тенденцій навесні 2023 року. Дизайнери представили красиві та зручні черевики, чоботи, туфлі та кросівки цього сезону.

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#Мода #Сумки #Сумка