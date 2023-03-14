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Сім трендів, які цієї весни будуть усюди: карго, срібло та кросівки ретро (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Весна – час стильних луків
Весна – час стильних луків. Фото Freepik

Додайте до весняного гардеробу балетки або спідниці довжини максі

Навесні хочеться оновлення та яскравих фарб, тому саме час виходити із зимової сплячки й приміряти стильні образи. Цього сезону дизайнери як ніколи порадували різноманітністю тенденцій, які прикрасять будь-який аутфіт.

Стилісти радять звернути увагу як мінімум на сім трендів цього сезону, пише theeverygirl. Більшість із них легко впишуться у весняні образи.

Після довгої холодної зими тренди весни 2023 року — те, на що ми заслуговуємо. Прозорі, ніжні тканини поєднуються з утилітарним максималізмом, блискучі тканини привертають увагу, а чудові корсетні на талії надають свіжого вигляду силуетам суконь.

Тренди весни 2023

Спідниця максі

Максимальна довжина – супертренд цього сезону. А довгі спідниці вже давно стали атрибутом модних стристайлерів.

Спідниця максі
Денім та максі — стильне комбі.

Балетки

Це взуття знову повернулося до моди. Не лише красиво, а й зручно!

Балетки
Балетки знову в моді

Занижена талія

Низька посадка не лише у джинсів. Сукні з корсетами, які опускаються трохи нижче за стегна, гаряча тенденція цієї весни.

Сукня з корсетом
Модний силует

Сріблястий колір

Металик досі залишається актуальним. Особливо багато на подіумі було сріблястих речей.

Срібляста сукня
Додайте блиск

Штани карго

Цей утилітарний фасон штанів стає дедалі популярнішим. Тому сміливо купуйте карго та вписуйте у стильні аутфіти.

Тренд на карго
Кишені та карго — стильно й практично

Прозорість

Повітряні й тканини, що просвічуються, активно пропонують світові бренди цього сезону. Тож не бійтеся додати відвертості в образ.

Прозорий одяг
Прозорість все ще в моді

Кросівки ретро

Після популярності масивних кросівок у моду увійшли футбольні кросівки у ретро-стилі на низькому ходу. Adidas Gazelle – найпопулярніша модель.

Adidas Gazelle
Масивні кросівки вже не тренд

Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки у тренді навесні 2023 року. Якщо хочеться придбати річ, яка прослужить довгі роки, стилісти радять обирати дизайнерські сумки.

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#Мода #Тренди