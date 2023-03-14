Взуття, без якого не обійтися цього літа: п’ять головних трендів (фото)

Звертаємо увагу на об’ємні моделі та взуття з відкритим носком

Пора поповнити свій гардероб модною парою взуття, яка ідеально доповнюватиме образ у теплу погоду.

Персональний стиліст Анна Івашова назвала та докладніше розповіла про п’ять основних трендів взуття сезону весна-літо 2023 року, про які вам варто знати.

Об'єм

Цього сезону взуття — витвір мистецтва. Асиметричний підбор, туфельки, натхненні Мінні Маус, зараз на самому піку популярності.

Взуття на один палець

MiuMiu повернули у моду давно забуті сандалі на один палець.

Сатинове взуття

Базою взуття з цього матеріалу не назвеш, але у весняну суху погоду чому ні.

Відкритий мис

У наступному сезоні пробуємо босоніжки та мюлі з відкритим носком.

Пластик

Інфантильні балетки із напівпрозорого матеріалу повернулися до нас. Акуратно носимо у літній сезон, коли нога потіє.

Раніше "Телеграф" писав про головні тренди жіночих штанів 2023 року. Актуальною залишається байкерська тема – смарт джогери, штани з низькою посадкою, широкі штани та карго.